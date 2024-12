Brain rot, por Pr Aílton Gonçalves

Esta semana, os grandes jornais publicaram uma pequena notícia que chamou minha atenção. A Universidade de Oxford, em uma votação com mais de 37 mil pessoas, o termo “brain rot” foi eleito como a palavra do ano de 2024. O termo pode ser traduzido como “cérebro apodrecido”. Ainda não é uma condição clinicamente reconhecida. Porém, os sintomas, oriundos do uso excessivo de redes sociais, causam a sensação de “apodrecimento do cérebro”. O assunto vem sendo debatido e estudado nos grandes centros acadêmicos.

O “Newport Institute”, nos Estados Unidos, publicou recentemente um artigo sobre o assunto afirmando que a sensação de “cérebro apodrecido” está ligada à sobrecarga de informações digitais, causando certa dificuldade de concentração, redução de produtividade, agitação com facilidade, ansiedades intensas e, por fim, depressão.

O que a Academia está descobrindo por meio de pesquisas, já é perceptível ao cidadão atento. Não é preciso muita pesquisa para uma percepção de que as pessoas estão com as mentes apodrecidas, pobres, ocas e destituídas de muita inteligência. O ódio anda solto nas redes sociais. Eu diria que há hoje o apodrecimento e o empobrecimento do cérebro. Nossas mentes estão vazias, ocas de tudo e expostas, excessivamente, às muitas informações digitais, o resultado é esse empobrecimento.

Como evitar o “apodrecimento do cérebro”? Eu recomendo o Machado, o de Assis. Ou, o Bandeira, o Manoel. Ou, se eles não forem suficientes para a cura do cérebro, recomendo Jorge, o Amado. Sem contar os outros Livros, os Sagrados, que nos revelam a cura definitiva para o cérebro, nos apontando para a terna revelação de Deus, Jesus Cristo, o Verbo de Deus entre nós.

Livros salvam o apodrecimento do cérebro. A teologia cristã crê que Deus se revela, de forma especial, nos Livros. Voltemos aos Livros…Eles nos falam do Verbo que se fez carne e preferiu, ao invés de estar acima de todos, estar no meio de todos.

Feliz Natal

Rev. Ailton Gonçalves Dias Filho, Pastor Presbiteriano e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie