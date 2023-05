Brasil. 3o com mais usuários do YouTube em 2023

Com popularidade mundial e no Brasil, o YouTube ganhou o

público com sua variedade de conteúdo. Tendo isso em mente, a plataforma online Cuponation levantou a performance da mídia ao redor do globo.

Quem nunca ouviu a frase “ativa o sininho e não esquece de se inscrever no canal” que atire a primeira pedra. Criado em 2005 e disponível em mais de 100 países, o YouTube é até hoje o segundo site mais acessado do mundo, ficando atrás somente do Google, e possui cerca de 2 bilhões de usuários ativos mensalmente, conforme o ranking Alexa.

No Brasil, a popularidade da rede social não é baixa. De acordo com o banco internacional de dados Statista, atualmente nosso território aparece em terceiro lugar do ranking de países com o maior número de usuários do YouTube em 2023, com cerca de 142 milhões de brasileiros assistindo ao conteúdo somente no primeiro mês do ano.

LEIA TAMBÉM: China começa a usar táxis autônomos

Apresentando 20 nações participantes, a pesquisa mostra que a Índia é o país que garante o top 1, na qual sua população alcança 467 milhões de usuários envolvidos com o conteúdo do YouTube durante o mesmo mês.

Estados Unidos ficou na segunda posição com um pouco mais de 245 milhões de pessoas conectadas na mídia no mesmo período. O Canadá ficou em último lugar. Confira a pesquisa completa no infográfico do Cuponation.

Ainda de acordo com o estudo, apesar da Índia estar em primeiro lugar, os Emirados Árabes – que nem parece no ranking original – é a nação que possui a maior porcentagem de usuários digitais navegando na plataforma, já que quase 98% de sua população está no YouTube.

Microsoft apresenta novos caminhos para a Educação na Bett Brasil 2023

Companhia levará soluções de aprendizagem que, por meio da tecnologia, buscam apoiar a evolução do aprendizado e, também, promover acessibilidade, equidade e inclusão

São Paulo, 04 de maio de 2023 – A Microsoft estará presente na Bett Brasil 2023, que acontece entre 9 e 12 de maio no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Em seu estande, a companhia apresentará soluções para professores e gestores de educação, com recursos para apoiar novas formas de ensinar, aprender e administrar instituições educacionais em um mundo em constante transformação. Na ocasião, serão destacadas tecnologias de aprendizagem para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, além de casos práticos de aplicação em empresas que estão usando as ferramentas da Microsoft para aprimorar o desempenho dos alunos dentro e fora da sala de aula. Para Vera Cabral, diretora de Skilling-Educação da Microsoft Brasil, as mudanças promovidas pela digitalização do mundo são uma oportunidade única para o setor educacional se reinventar. “As instituições estão reavaliando e atualizando os processos de ensino, de aprendizagem e de gestão escolar com o apoio da tecnologia. O aluno de hoje não é o mesmo de alguns anos atrás. Por isso, para que a educação seja efetiva, todo a jornada do estudante precisa mudar também, com mais dinamismo e foco no desenvolvimento de habilidades requeridas para o mundo de hoje e do futuro”, afirma a executiva. Para dar suporte a essa transformação que o setor educacional vive, a Microsoft disponibiliza soluções que, com a incorporação de recursos modernos de Inteligência Artificial, ajudam a tornar processos de gestão mais efetivos, transparentes e confiáveis. No âmbito da aprendizagem, as soluções disponíveis, que também utilizam intensivamente a IA, permitem que as instituições planejem jornadas personalizadas a cada turma e a cada estudante, gerando insights individuais ou sobre grupos de alunos, que permitem que o professor aufira a aprendizagem e possa definir estratégias específicas aos diferentes perfis de estudantes.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento