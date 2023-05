O Rio Branco de Americana segue sem vencer

na segunda divisão do Campeonato Paulista de Futebol. Na tarde deste sábado, o Tigre ficou no 1 a 1 com o Ska Brasil, time de Santana de Parnaíba, grande São Paulo.

O time de Americana teve um jogador expulso quando ainda perdia por 1 a 0.

LEIA: Santa Bárbara selecionada pro projeto SP Olímpico

Uberaba abre o placar em Santana de Parnaíba!

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento