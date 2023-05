Pronto-Socorro do Hospital e Maternidade de Nova Odessa começa a ser reformado

Começou nesta sexta-feira (05/05/2023) a reforma do PS (Pronto Socorro) Adulto

e Infantil do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia), situado no Bosque dos Cedros e a principal unidade da Rede Pública de Saúde de Nova Odessa mantida pela Prefeitura. O investimento na obra previsto pela gestão municipal é de cerca de R$ 3 milhões em recursos próprios, ou seja, dos cofres da própria Prefeitura.

“Vamos fazer esse investimento para dar um melhor atendimento à população, e também melhorar as condições de trabalho dos nossos servidores. É um investimento dos cofres públicos em prol da população de Nova Odessa, a primeira grande reforma do Pronto Socorro em 30 anos”, afirmou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

Além de uma nova fachada, com recuo para o desembarque de pacientes de veículos, a reforma do Pronto Socorro do Hospital vai abranger as salas hoje utilizadas para recepção, triagem, enfermagem, medicação, inalação e observação de adultos, bem como a Pediatria.

O atendimento não será suspenso durante reforma, mas terá que ser adaptado a cada etapa dos trabalhos. Por isso, a secretária municipal de Saúde, Jaqueline Serrano, pediu paciência e a compreensão dos moradores de Nova Odessa durante as obras, que vão abranger, gradualmente, toda a ala que compõe o PS (ou seja, todo o corredor situado à esquerda da recepção).

Antes mesmo do início da reforma do Pronto Socorro – uma antiga entrada lateral pela Rua Aristides Bassora, que servia para um laboratório que chegou a funcionar no prédio – foi recuperada para servir provisoriamente como recepção para o Pronto Socorro Adulto. Assim, a primeira etapa da reforma pode começar exatamente pela antiga recepção principal do HMNO.

Além disso, o Pronto Socorro Infantil foi temporariamente “separado” do Adulto, e está atendendo nos fundos do prédio, onde em 2021 funcionou a “Ala Respiratória” do Hospital Municipal para pacientes graves da Covid-19, e cuja recepção se dá pela Rua Waldemar Ignowski (entre o HMNO e o Paço Municipal).

Jaqueline salientou que todo o entorno do Hospital recebeu faixas e sinalizações visuais indicando a separação provisória do PS Adulto do PS Infantil, bem como para onde foi transferida temporariamente a recepção do Pronto Socorro Infantil.

ALVORADA TEM HORÁRIO ESTENDIDO

Além disso, outra medida foi tomada pela Secretaria de Saúde da Prefeitura durante a reforma do Pronto Socorro do Hospital. Trata-se da ampliação do horário de atendimento do PAM (Pronto Atendimento Municipal) do Jardim Alvorada e Região (antiga UR – Unidade Respiratória), que fica na Rua das Imbuias, ao lado da UBS 5.

Agora, o Pronto Atendimento do Alvorada funciona diariamente, inclusive finais de semana e feriados, das 7h às 21h. “Foram feitas diversas melhorias recentes no prédio da antiga Unidade Respiratória, dentro do ‘pacote’ de intervenções nos prédios da Rede Básica, exatamente para fazer frente a este aumento da demanda durante as obras no HMNO”, lembrou Jaqueline.

