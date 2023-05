Onça Parda resgatada em Nova Odessa volta à natureza

No último mês, no dia 17 de abril, a Associação Mata Ciliar realizou o resgate de uma onça-parda no município de Nova Odessa em parceria com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e equipe do zoológico municipal.

O felino encontrado embaixo de um caminhão no pátio de uma empresa já era visto rondando o local há três dias. Após ser sedado e resgatado, o animal recebeu o primeiro atendimento no estacionamento da própria empresa, ação realizada pela equipe da AMC com o auxílio da médica veterinária do Zoológico Municipal de Nova Odessa.

RELEMBRE O CASO: Onça parda é capturada na Ambipar, em Nova Odessa

Embora estivesse saudável, foi constatado que a onça estava um pouco magra, portanto, ela foi encaminhada até a Associação Mata Ciliar para receber a alimentação adequada e os cuidados necessários até que estivesse apta para voltar à natureza, o que aconteceu no início dessa semana, no dia 2, com o apoio dos mesmos profissionais que auxiliaram no seu resgate na segunda quinzena de abril.

