Ameaçou a mãe de morte a ia chamar amigos pra 'execução'

Um rapaz de 38 anos foi preso porque ameaçou a mãe de morte e ainda teria dito que ia chamar amigos para ‘passar a coroa’.

O caso aconteceu em Santa Bárbara d’Oeste este sexta-feira e o filho fugiu depois que viu a chegada da Guarda Municipal. Ele se escondeu debaixo da cama, mas foi encontrado. A mãe diz que ele é usuário de drogas.

Leia abaixo resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’Oeste-SP

Vtr 120🚨 Sub Inspetor Denis🚨 GCM Emerson🚨GCM G.Luis

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA- AMEACOU A MAE

Por determinação do CICOMM a equipe de Anjo da Guarda da Mulher compareceu até a Rua da Beleza, 373 para averiguar uma denúncia de violência doméstica ocorrendo de momento. Pelo local foi feito contato com a vítima H.C.B.A.

Mais notícias da cidade e região

Ela relatou que seu filho Cristiano acabará de tentar invadir sua residência e a ameaçar de morte, dizendo que iria chamar mais dois homens armados de revólver e que iria atrás dela, porém quando percebeu a chegada da viatura se evadiu para a Rua da Beleza, 335 onde reside. A equipe se deslocou até o local e avistou Cristiano no quintal.

Ao tentar comunicação com o indivíduo este iniciou fuga pulando muros das residências vizinhas. A equipe passou a realizar patrulhamento pelas imediações para tentar localizá-lo, porém sem sucesso. Ao retornar até a casa da vítima, esta informou que teria visto Cristiano retornando para sua residência.

Foi iniciada varredura pelo local, vindo o autor dos fatos ser localizado no quarto da residência embaixo de uma cama com escoriações devido a fuga, e no momento de ser detido resistiu e tentou investir contra a equipe, sendo necessário uso de força física moderada com técnicas de imobilização para ser contido, dado voz de prisão e foi algemado conforme Decreto Federal 8858/2016 para garantir sua integridade e dos agentes, e por receio de nova fuga.

Posteriormente, foi conduzido até a DDM para apresentação da ocorrência, a vítima se descolou por meios próprios junto com seu esposo.

Na delegacia a vítima informou que Cristiano é usuário de drogas, com frequência a ameaça de morte, mas somente hoje decidiu pelo registro dos fatos. Foi elaborado B.O/PC Nº RG2067-1/2024 por violência doméstica/ameaça e a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante de Cristiano.

Conduzido até a Cadeia pública de Sumaré.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP