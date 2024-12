Réveillon 2025: Litoral paulista recebe as melhores Festas da Virada com música eletrônica e visuais paradisíacos Leia + sobre Famosos, artes e música

Com o fim do ano se aproximando, o litoral norte paulista se prepara para receber duas das festas mais aguardadas da temporada: o Isla Experience Weekend em Ilhabela e o Parador Maresias, na paradisíaca praia de Maresias.

Com programação recheada de música eletrônica, atrações de peso e estrutura premium, os eventos prometem transformar a virada de ano em uma experiência única para quem busca diversão sofisticada em cenários de frente para o mar. De festas open bar com DJs renomados a sunsets inesquecíveis, as duas celebrações são ideais para quem quer começar 2025 com estilo e alto astral.

Isla Experience Weekend em Ilhabela recebe DJ Kolombo e Bloco da Favorita

Conhecida por suas cachoeiras escondidas e trilhas na Mata Atlântica, Ilhabela será palco de uma série de eventos nos dias 28, 30 e 31 de dezembro, com o Isla Experience Weekend prometendo reunir alguns dos maiores nomes da música eletrônica em uma celebração cheia de energia. A festa acontece no Esporte Clube Ilhabela, na charmosa Santa Tereza, com vista para o mar e infraestrutura de primeira.

O evento começa em 28 de dezembro com apresentações de Dubdogz e Adam Klein. No dia 30, a ilha recebe a Warung Tour Ilhabela, com sets de Kolombo e Fran Bortolossi, atraindo um público apaixonado por EDM.

No dia 31, a festa da virada será comandada pelo Bloco da Favorita, com os DJs Sandeville e Adam Klein, além de contar com open bar premium e um cardápio de finger food, proporcionando sofisticação do começo ao fim. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla, com pacotes para diferentes setores, e as reservas de camarotes podem ser feitas pelo telefone (11) 94319-3788.

Parador Maresias recebe virada com Illusionize e programação especial

Paraíso para os amantes do surfe, famosa por suas ondas fortes e mar azul cristalino, Maresias, uma das praias mais icônicas do litoral paulista, será novamente o cenário para a sequência de festas do Parador Maresias, que acontece entre 28 e 31 de dezembro e ainda continua no início de janeiro com atrações adicionais.

A festa de abertura, no dia 28 de dezembro, contará com Dubdogz e Edu Zottini. Em 29 de dezembro, a Warung Tour Maresias trará atrações como Beltran e Blancah, enquanto no dia 30 o destaque será o duo Chemical Surf, conhecido pelos principais festivais do país.

Para a noite de Réveillon, no dia 31, o lineup inclui Illusionize, Igor Mezaki e Drum Sessions (Live), com open bar premium e um menu especial para celebrar a chegada de 2025. A programação continua no dia 4 de janeiro com um sunset ao som da banda Maneva, encerrando a temporada em grande estilo. Os ingressos e camarotes estão à venda exclusivamente pela Sympla.

Link dos ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/parador-maresias-reveillon-2024-all-inclusive/2527218?referrer=www.google.com