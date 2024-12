DAE finaliza manutenção em reservatório da ETA e retoma bombeamento

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana finalizou no fim da tarde desta sexta-feira (13) a manutenção emergencial em um dos reservatórios elevados da ETA (Estação de Tratamento de Água), no Cordenonsi.

As equipes realizaram a troca de um registro e a manutenção nas juntas do sistema. O bombeamento foi retomado e o abastecimento será normalizado nas próximas horas nos bairros Jaguari, Cariobinha e parte do São Manoel.

Entra em vigor a Tarifa Nacional de Água e Esgoto DAE

Em julho deste ano foi instituída em todo território nacional a Tarifa Social de Água e Esgoto. No último 10 de dezembro, chegou ao fim o prazo de 180 dias para que as empresas se ajustassem e concedessem o desconto de forma automática – a lei entrou em vigor.

A Tarifa prevê descontos de até 50% para grupos considerados de baixa renda e de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, este benefício pode ser estendido a cerca de 28 milhões de famílias em todo o país.

Além do desconto para grupos considerados de baixa renda, a Tarifa também será para pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), para Programas Sociais do Governo Federal, famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) com membros com deficiência ou idosos acima de 65 anos sem meios de prover seu sustento.

Esses grupos podem ter desconto de 50% sobre a tarifa aplicável à primeira faixa de consumo, que incidirá sobre os primeiros 15 m3 consumidos por residência. As empresas poderão fazer a cobrança regular sobre o valor excedente, conforme estipula a lei 14.898/2024.

