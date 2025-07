A 4ª edição do Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina já tem suas atrações culturais confirmadas. Realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o evento acontecerá nos dias 19 e 20 de julho, na Praça da Migração, no Jardim Pérola. A entrada é gratuita.

Com shows distribuídos ao longo dos dois dias de programação, o Festival reunirá artistas locais e regionais em uma celebração da cultura popular. Confira a programação musical:

Sábado – 19 de julho

• 18h30 – Janaína de Cássia

• 21h30 – Arraiá da Nega

Domingo – 20 de julho

• 12h30 – Daniel Rocha

• 15h00 – Folia de Reis Ouro, Incenso e Mirra

• 16h30 – Alexandra Souza e Banda

• 19h30 – Banda Dois Dobrado

Além dos shows, o evento contará com uma Praça de Alimentação solidária, com a participação de seis entidades sociais do município, selecionadas por meio de chamamento público. São elas: Serviço de Assistência Social Meimei (S.A.S.), Associação Vinde a Luz, Rotary Club de Santa Bárbara d’Oeste – Progresso, Casa da Criança, AMEV (Associação Assistencial para Melhoria de Vida) e AMOBAM (Associação de Moradores do Bairro Mollon).

O Festival Tradições é uma realização anual que promove a valorização das manifestações culturais nordestinas, com programação gratuita e aberta ao público.

Serviço

Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina

Praça da Migração (Av. da Indústria, no Jardim Pérola)

Data: 19 e 20 de julho

Entrada gratuita