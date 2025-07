Eduardo Coienca foi reeleito presidente do PT de Americana este domingo. Por 1 voto, ele liquidou a fatura no 1o turno. Ele somou 82 votos contra 81 das suas duas adversárias somadas.

A vereadora Juliana Soares somou 46 votos e a ex-vereadora Lurdinha Ginetti obteve 36 votos. O PT também elegeu presidentes em todos os municípios, Estados e comando nacional no PED.

Além de Coienca, outras cidades da região

Em Santa Bárbara não há disputa. A nova presidente do PT de Santa Bárbara d’Oeste, Fernanda Feliciano, disse que quer o partido mais jovem, mais amplo e capaz de fazer cadeiras na Câmara da cidade em 2028.

Fernanda é professora da rede municipal de ensino, diretora do Sindicato dos Professores e diz ser ainda ‘pouco experiente’ no trato com a política partidária.

Em Nova Odessa também a eleição aconteceu sem disputa. Tiago Beroco deve ser o comandante da legenda na cidade.

