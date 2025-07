A Campanha do Agasalho 2024, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste, segue mobilizando a população local e já chegou a diversas escolas e equipamentos públicos da cidade. Nos últimos dias de junho, ações de distribuição foram realizadas na EMEFEI “Iraídes Ferreira Lourenço”, no Jardim Pérola, e no CIEP “Therezinha Pacheco Sbravatti”, no Jardim Europa. As doações – entre agasalhos, roupas e calçados – foram organizadas por categorias e tamanhos, ficando disponíveis para retirada pela comunidade.

Com o slogan “Doe carinho em forma de agasalho”, a campanha teve início em abril e permanece ativa até 31 de julho. À medida que as caixas instaladas em mais de 40 pontos de arrecadação são preenchidas, os itens são recolhidos e encaminhados para escolas, CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), NAS (Núcleo de Assistência Social) e demais equipamentos sociais, com o objetivo de atender diretamente famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa é realizada em parceria com as secretarias de Promoção Social e de Educação.

Além das unidades citadas, ações sociais também aconteceram na EMEI “Charles Keese Dodson”, no Parque do Lago, e no CIEP “Carmelina Pellegrino Cervone”, no Parque Zabani. Os CRAS dos bairros Cidade Nova, Vista Alegre, São Fernando, Conjunto Roberto Romano e Cruzeiro do Sul, bem como os NAS dos bairros Jardim Europa, Mollon e San Marino, entre outros, também receberam as doações e fizeram o repasse às famílias assistidas.

A campanha também esteve presente em eventos especiais. Durante o Summer Night, em maio, em ação integrada ao “Dia D” promovido pela EPTV Campinas, foram arrecadados alimentos. No mesmo mês, no FÉstival, a arrecadação teve foco em leite. Em parceria com o Circo dos Sonhos, as doações de alimentos e leite obtidas por meio da campanha “ingresso solidário” já começaram a ser entregues e contabilizadas.

Entre os itens sugeridos para doação neste ano estão também os novelos de lã, mesmo que já abertos. Com esse material, o projeto “Quadradinhos de Amor” já confeccionou mantas que beneficiaram 25 pessoas atendidas pelo Asilo São Vicente de Paulo.

A população pode contribuir com a doação de:

– Agasalhos para homens, mulheres e crianças

– Toucas, luvas, cobertores e edredons (novos ou em bom estado)

– Novelos de lã

– Fraldas geriátricas

Também é possível colaborar financeiramente para apoiar projetos sociais e famílias em situação de vulnerabilidade. As contribuições podem ser feitas por:

– Depósito bancário: Caixa Econômica Federal (104), Agência 0960, Conta Corrente 006.00000147-2

– PIX: [email protected]



Veja os locais de arrecadação de agasalhos

Paço Municipal

Avenida Monte Castelo, 1000, Jardim Primavera

DAE (Departamento de Água e Esgoto)

Rua José Bonifácio, 400, Centro

Defesa Civil

Rua Graça Martins, 464, Centro

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Rua do Ósmio, 975, Mollon (Villa Multimall)

Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil

Rua Curitiba, 259, Cidade Nova

Secretaria de Educação

Rua Graça Martins, 680, Centro

Câmara Municipal

Rodovia Luís Ometto (SP-306), 1001, Residencial Dona Margarida

Administração Regional Cidade Nova

Rua do Algodão, 1431, Cidade Nova

Colégio Pilares

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 300, Centro

NEI – Núcleo de Educação Integrada da Fundação Romi

Avenida Monte Castelo, 1095, Jardim Primavera / Avenida João Ometto, 118, Jardim Panambi

Indústrias Romi

Avenida Pérola Byington, 56, Centro

Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), Km 141,5, Distrito Industrial

Atacadão

Rua da Agricultura, 3650, Loteamento Industrial

Maple Bear Canadian School

Rua do Ósmio, 1517, Mollon

Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”

Rua João Lino, 362, Centro

Marilu Cosméticos

Rua Dona Margarida, 611, Centro

Biblioteca “Neide Crócomo” do CEU das Artes

Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Tivoli Shopping

Rua do Ósmio, 699, Mollon

Santa Bárbara Mall

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1102

Supermercados São Vicente

Rua Limeira, 700, Lagoa Seca

​Rua Graça Martins, 650, Centro

Villa Multimall

Rua do Ósmio, 975, Mollon

Mercadão da Cidade

Rua Floriano Peixoto, 1653, na Vila Santa Cruz

Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1450 – Distrito Industrial

Academia Personal Place

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 168, Centro

Senai

Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 500 – Distrito Industrial I

Nova Estação Church

Rua do Ósmio, 1665, Mollon

Igreja Batista Renovada Getsêmani

Avenida São Paulo, 1174, Dona Regina

Assembleia de Deus Brás Ministério de Madeira

Rua da Agricultura, 720

Paróquia Imaculada Conceição

Rua Salvador, 662, Cidade Nova

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Rua Monsenhor Nicopelli, 310

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora

Avenida Dr. Sebastião de Paula Coelho, 650, Rochelle II

Paróquia Santa Bárbara

Praça Rio Branco, Centro

Paróquia Santo Antônio

Rua Cariris, 395, São Francisco II

Paróquia São Francisco de Assis

Rua do Chá, 879, Jardim Pérola

Paróquia São João Batista

Rua do Estanho, s/n, Mollon IV

Paróquia São José

Rua Alagoas, 294, Vila Grego

Paróquia São Paulo Apóstolo

Avenida Mogi Guaçu, 1552, Jardim das Orquídeas

Paróquia São Sebastião

Rua Itália, 467, Jardim Europa

Paróquia Senhor Bom Jesus

Rua José Rocha Leite, 109, Jardim Paulista

Condomínio Boulevard de Rose

Rua Graça Martins, 664, Centro

JHM Motores

Rua João Covolan Filho, 352, Distrito Industrial

Academia PlayX

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 954, Colina

Condomínio Olimpia Romi

Rua Maranhão, 94, Vila Brasil

Condomínio Residencial Firenze

Avenida Laerson Andia, 587, Firenze

GranPlié Studio de Dança

Rua General Câmara, 76, Centro

Lavanderia Clean

Avenida Amadeu Tortelli, 95, Conjunto Habitacional dos Trabalhadores

Centro de Especialidades

Rua Graça Martins, 45, Centro

Fred Cabelo e Barba

Rua Emboabas, 343, Santa Rita

Supermercado Davita

Rua Tucanos, 88, Jardim São Francisco