O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, de 51 anos, foi submetido a uma cirurgia de emergência após receber o diagnóstico de câncer. A informação foi confirmada pela assessoria do artista neste domingo (6), em comunicado à revista Quem.

Embora a equipe do apresentador tenha confirmado o procedimento, ainda não há detalhes divulgados sobre o atual estado de saúde dele.

A apresentadora Ana Hickmann, que mantém relação próxima com Edu, também confirmou a gravidade da situação: “A informação [do câncer], infelizmente, procede.”