A Prefeitura de Americana lançou, na quinta-feira (3), a edição 2025 do Informativo Socioeconômico – ano-base 2024. O evento foi realizado no Auditório Villa Americana, no Paço Municipal, com a presença do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi. Elaborado pela Secretaria de Planejamento, o informativo já está disponível para consulta no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

“Fico contente em saber que uma ferramenta dessa magnitude, dessa importância, é feita e elaborada aqui na Prefeitura de Americana. Esse informativo nos dá direções, diretrizes para podermos tomar as nossas decisões. Então, é muito importante esse trabalho. É um retrato fiel da cidade, com dados na saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento econômico, meio ambiente”, afirmou o prefeito Chico.

Americana é o único município da Região Metropolitana de Campinas a publicar, anualmente e desde 1985, um informativo socioeconômico. A cada nova edição, o conteúdo é ampliado com dados mais detalhados sobre diferentes áreas da cidade. O material é uma referência para pesquisadores, estudantes, empreendedores e cidadãos em geral, além de subsidiar o poder público na formulação de políticas públicas.

“Isso é demonstração de um trabalho maravilhoso. Uma cidade que tem documentos em mãos que mostram o direcionamento da administração. Os bons resultados da nossa administração passam por essa essa visão de trabalhar em cima de dados estatísticos, entendendo as prioridades da cidade”, disse o vice-prefeito Odir.

“Esse informativo representa o Planejamento na sua essência. A gente não consegue planejar nada no município se a gente não tem dados, se a gente não tem informações. Então, todo o planejamento é feito de forma técnica. E a necessidade dessas informações são prementes, a gente só consegue planejar sabendo o que está acontecendo. O informativo socioeconômico é de suma importância e é muito utilizado, não só pelo secretário de Planejamento, mas também por todas as demais secretarias quando vão decidir os investimentos da cidade”, salientou o secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin.

Destaques da edição

A socióloga Maria Aparecida Martins Feliciano, coordenadora do estudo, destacou alguns dados relevantes:

• Saúde: houve aumento de 60% nas cirurgias eletivas em 2024, em relação ao ano anterior. Os partos realizados no município seguem majoritariamente por cesariana: 85% nos hospitais particulares e 59,4% no Hospital Municipal.

• Natalidade: Americana registra queda no número de nascimentos, mas ainda com predominância de meninos (51,8%). As regiões com maior número de nascimentos são Cidade Jardim, São Jerônimo, São Luiz e São Vito. “Esses dados ajudam o município a planejar a instalação de unidades educacionais e de saúde que atendam as crianças da primeira infância”, explicou Maria Aparecida.

• Atendimento odontológico: os atendimentos na Clínica de Especialidades cresceram 40% em 2024. “Isso garante à população um atendimento adequado e que permite uma saúde bucal a todos os munícipes”, destacou.

• Emprego: o saldo de empregos formais no ano passado foi de 1.055 novas colocações, conforme dados de admissões e demissões por setor econômico.

Também participaram do lançamento os vereadores Lucas Leoncine, Renan de Angelo e Pastor Miguel Pires, e o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão.