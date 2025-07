Faleceu neste domingo (6), em Americana, Valdir Fontes, aos 71 anos- o popular Tio Vardo. Ele estava internado há 19 dias na Unimed, em tratamento contra um câncer no estômago.

Durante a internação, a família chegou a solicitar nas redes sociais por doações de sangue.

Valdir era proprietário de um ponto tradicional de venda de hot dogs na cidade, onde atuou por muitos anos ao lado da esposa Dila Fontes.

Ele deixa a esposa Dila, os filhos Flávia e Fabrício, além de netos.

O velório será realizado nesta segunda-feira (7), das 7h às 10h, no Velório da Saudade. O sepultamento ocorrerá às 10h30, no Cemitério do Parque Gramado, em Americana.

Vá em paz Tio Vardo

O portal NM e solidariza com a família e amigos neste momento de dor.

