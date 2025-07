O Ministério do Turismo, por meio do Programa de Regionalização do Turismo e dos interlocutores estaduais do programa, certificou que Americana integra o Mapa do Turismo Brasileiro e está registrado no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (SISMAPA). O órgão federal e a Secretaria Nacional de Políticas de Turismo ainda reconheceram o registro do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) na plataforma.

Os certificados fazem parte do Programa de Regionalização do Turismo e trazem a chancela do ministro do Turismo, Celso Sabino de Oliveira, e da secretária nacional de Políticas de Turismo, Cristiane Leal Sampaio. Os documentos têm validade até junho de 2026.

“Essa certificação valoriza a cidade e o conselho no cenário do turismo nacional. Um selo relevante, que consolida Americana como um ponto turístico estratégico, além de servir como uma ferramenta utilizada pelo Ministério do Turismo para orientar investimentos e recursos”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Mapa do Turismo Brasileiro

O SISMAPA é uma plataforma online utilizada pelo Ministério do Turismo para gerenciar e atualizar o Mapa do Turismo Brasileiro. Através do sistema, municípios, estados e o Distrito Federal efetuam o cadastro e a atualização das informações turísticas, permitindo que o ministério monitore e oriente o desenvolvimento do turismo no país.

Americana compõe a Região Turística Bem Viver e constituiu o Fórum Regional, instância de governança regional da política de Turismo. Também compõe o Plano Regional do Turismo, que propõe o desenvolvimento da atividade turística de forma regionalizada, com foco no planejamento coordenado e participativo, integrando os diferentes atores públicos, privados e da sociedade civil.