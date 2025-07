A Parada Poética de Nova Odessa chega à sua 132ª edição, prometendo uma noite repleta de cultura e celebração. O evento será realizado no dia 14 de julho, às 19h, na Estação Ferroviária de Nova Odessa, localizada na Praça Central José Gazzetta, no centro da cidade. Esta edição especial se destaca por integrar a tradicional Festa Julina, proporcionando um ambiente festivo e acolhedor, onde a poesia se encontra com as tradições julinas.

A Parada Poética é um espaço dedicado à valorização da literatura e da arte, reunindo poetas, escritores e amantes da poesia em um evento que celebra a criatividade e a expressão artística. Com uma programação diversificada, os participantes poderão apreciar recitais, performances e interações que prometem encantar a todos e todas.

Nesta edição, teremos a honra de contar com a presença do convidado especial Enok Virgulino, um talentoso músico e sanfoneiro, considerado um dos melhores do Brasil. Enok fez parte do renomado Trio Virgulino, um grupo que se destacou na cena musical brasileira, levando a autêntica música nordestina para diversos palcos. Sua habilidade com a sanfona e sua paixão pela música prometem trazer uma energia contagiante ao evento, enriquecendo ainda mais a experiência do público.

Além das apresentações artísticas, os participantes poderão desfrutar de uma variedade de comidas e bebidas típicas tradicionais, que são uma marca registrada das festas julinas.

Não perca a oportunidade de vivenciar uma noite mágica, onde a poesia e a tradição se encontram em um dos eventos culturais mais esperados da cidade. Venha celebrar conosco na Parada Poética Nova Odessa!