Cerca de 160 professores de sete escolas municipais de Educação Infantil participaram, nesta quarta-feira (2), de formação “Violência Infantojuvenil”, ministrada a educadores dentro das ações do Programa “EducaPRO Proteger, Respeitar e Ouvir #euvejovocê”, desenvolvido na rede municipal de Educação de Americana, com o objetivo de promover e reforçar as ações de prevenção a violências e abuso sexual contra crianças e adolescentes.

O encontro foi realizado no auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana, com a presença do secretário de Educação, Vinicius Ghizini, e da promotora de Justiça da Infância e Juventude, Dra. Renata Calazans Nasraui, e apresentação do psicólogo da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e coordenador da formação, Valdir Dusson.

O secretário destacou o apoio da gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi para a concretização do programa. “Esta é uma política pública que não tem apelo propagandístico, mas nós precisávamos fazê-la e para isso, tivemos um respaldo muito forte e firme do prefeito Chico e do Odir, que disseram ‘Vamos e façamos o que deve ser feito'”, disse.

A promotora lembrou o alinhamento do programa à legislação sobre a proteção integral de crianças e adolescentes, incluindo a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente e o papel preventivo do EducaPRO. “Como a gente trabalha preventivamente? Levando informação para crianças e adolescentes, de acordo com cada faixa etária, e os fortalecendo para que eles consigam se auto proteger.”, declarou.

Parceria

O EducaPRO é resultado de parceria entre a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, da Diretoria de Ensino Região de Americana e do Ministério Público. A metodologia do programa está em consonância com a Lei Federal nº 13.431/2017, que visa a proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, reforçando o compromisso da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi com a legislação vigente.

O projeto-piloto foi iniciado em junho de 2024 na Casa da Criança Pitanga, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Milton Santos e nas escolas estaduais Prof.ª Anna Peres da Silva e Prof.ª Sinésia Martini e, em 2025, foi estendido a dez escolas da rede municipal, impactando mais de 1,4 mil estudantes. A escola estadual Prof. Bento Penteado dos Santos também integra o programa este ano.

Nesta quinta-feira (3), a formação foi ministrada a mais de 40 educadores de seis escolas de Educação Fundamental e Médio.