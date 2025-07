O vereador Gutão do Lanche (Agir) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a execução de serviço de capinação e limpeza na área da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), localizada na Avenida Luiz Bassette, no Jardim da Balsa II.

No documento, o parlamentar explica que foi procurado por moradores do bairro que informaram sobre a situação do local com mato alto, folhas e galhos secos. “A limpeza se faz necessária para manter a área conservada e evitar transtornos que venha causar aos moradores e pedestres”, afirma Gutão

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (1º) e encaminhado ao Poder Executivo para análise e atendimento.