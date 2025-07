Natação e judô conquistam medalhas de ouro para Americana nos Jogos Regionais

As equipes de natação e judô de Americana estrearam com destaque neste sábado (5), segundo dia de disputas dos 67º Jogos Regionais, com a conquista de seis medalhas de ouro – quatro na natação e duas no judô.

Na natação feminina, Manuela Ballan Sega garantiu o ouro nos 50 metros peito e nos 50 m livre. Thays Lira venceu os 200 m borboleta, e, ao lado de Anna Dias e Mariane Souza Silva, também integrou o time campeão do revezamento 4×200 m livre.

No masculino, João Guilherme Bodemeier foi o vencedor dos 1.500 m livre. Além das medalhas de ouro, a equipe de natação somou sete pratas e três bronzes.

No judô, Maria Eduarda Adão foi campeã na categoria meio-médio feminino. Entre os homens, Felipe Ferreira Lopes levou o ouro na categoria médio. Americana terminou em terceiro lugar geral na disputa por equipes, tanto no masculino quanto no feminino.

A cidade também venceu Limeira na disputa de damas masculino e segue na liderança parcial da modalidade. Na malha, Americana superou Leme por 114 a 34.

Marcio orgulho da natação e judô

“Esses resultados são motivo de muito orgulho para o esporte da nossa cidade. É fruto de um trabalho sério e da dedicação dos nossos atletas e de toda a equipe técnica. Vamos manter essa corrente positiva para conquistarmos mais medalhas nestes Jogos”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Na programação deste domingo (6), Americana tem a disputa da semifinal do badminton masculino contra Mococa e provas e partidas de futsal, futebol, damas, malha, tênis de mesa, vôlei, ginástica artística, natação e bocha.

Também está previsto o congresso técnico das modalidades de atletismo e ginástica rítmica, que iniciam as competições na segunda-feira (7).

