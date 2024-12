Coreia do Sul: Parlamento aprova impeachment por tentativa de golpe

O Parlamento da Coreia do Sul aprovou neste sábado (14/12) o impeachment do presidente Yoon Suk Yeol. A decisão ocorre menos de duas semanas após ele decretar e revogar lei marcial no país.

Dos 300 deputados, 204 votaram a favor do impeachment. Isso significa que Yoon será imediatamente suspenso do cargo, e o primeiro-ministro se tornará o presidente interino.

A aprovação no Parlamento, porém, não garante que Yoon Suk Yeol será permanentemente removido do cargo. Após a aprovação pelos deputados, a Corte Constitucional sul-coreana tem até seis meses para realizar um julgamento para confirmar ou rejeitar o pedido de impeachment.

Se a destituição for confirmada, uma eleição que elegerá o próximo presidente deve ser convocada até 60 dias após a decisão da Corte Constitucional.

No momento em que os resultados foram anunciados, aplausos irromperam entre os membros do Partido Democrata, da oposição. Já os colegas de partido de Yoon Suk Yeol deixaram o local silenciosamente.

Povo na rua na capital da Coreia do Sul

Do lado de fora do prédio do Parlamento, em Seul, manifestantes comemoraram a decisão.

