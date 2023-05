Dr Daniel e Nathália se posicionam contra aumento pra vereador

Os vereadores Dr Daniel (PDT) e Nathália Camargo (Avante)

usaram as redes sociais para se posicionarem contra a proposta de aumento de salário para vereador. Os dois usaram cards e conversas diretas para mostrar que são contra a ideia de haver aumento para os parlamentares de Americana.

No começo da semana, o tema circulou nos corredores da Câmara, mas ninguém teve coragem de colocar para votar. Com o ‘vazamento’ da proposta, os dois saíram na frente e se posicionaram.

Léo da Padaria cobra contra fechamento do poço artesiano da Praia

O vereador Léo da Padaria (PV) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações sobre o fechamento do poço artesiano da Praia Azul, localizado na Rua Maranhão.

No documento o parlamentar explica que, em visita à região, constatou a indisponibilidade do poço para uso da população. Em conversa com moradores, Léo recebeu relatos sobre manutenções que estariam sendo realizadas no local.

“Sabendo da necessidade e importância do funcionamento do poço artesiano, principalmente na região da Praia Azul, muito distante de outros bairros, formulamos esse pedido de informações”, explica.

No requerimento, o autor pergunta qual o motivo do fechamento do poço; quais manutenções estão sendo realizadas; se há previsão para reabertura e em qual data. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira (9), e será encaminhado à prefeitura para resposta.

