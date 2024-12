Brasil: A Nova Era do iGaming em 2025

O mercado de iGaming no Brasil está prestes a passar por uma transformação significativa com a entrada em vigor da regulamentação do setor em 1º de janeiro de 2025. A nova legislação promete trazer mais segurança, transparência e oportunidades para um segmento que já movimenta bilhões de dólares em todo o mundo.

De acordo com o relatório Tendências em iGaming 2025, publicado pela SOFTSWISS, o Brasil desponta como um dos mercados de maior potencial de crescimento na América Latina, com a expectativa de atingir receitas de US$ 4,03 bilhões até 2029.

Essa expansão tem atraído o interesse de operadores internacionais e locais, com mais de 113 empresas já solicitando licenças para operar no país. Ivan Montik, fundador da SOFTSWISS, destaca a relevância do Brasil neste novo cenário: “O mercado brasileiro não é mais o ‘gigante adormecido’. Ele despertou, e estamos na vanguarda dessa transformação empolgante”.

A regulamentação brasileira do iGaming estabelece padrões rigorosos para plataformas e provedores, exigindo auditorias detalhadas de sistemas, conformidade com práticas de KYC, AML e aderência à LGPD. Empresas precisam demonstrar a segurança e a transparência de suas operações, o que inclui a certificação de geradores de números aleatórios (RNG).

Nesse contexto, a SOFTSWISS se posicionou como pioneira, sendo a primeira a obter a certificação para operar no Brasil com seu Game Aggregator, garantindo que seus produtos atendam plenamente às novas exigências legais e técnicas.

O relatório também aponta que o futebol continua sendo a preferência de 94% dos apostadores brasileiros, mas modalidades como basquete e esports vêm ganhando destaque, com 28% e 29% de preferência, respectivamente. A paixão dos brasileiros por esportes, combinada com uma alta adesão digital, projeta um cenário dinâmico e favorável para o crescimento do setor.

Barrichello no iGaming

Rubens Barrichello, nomeado Diretor Não-Executivo da SOFTSWISS, comentou sobre o potencial local: “O Brasil está se tornando um dos mercados mais dinâmicos em iGaming. Nossa abordagem é focada em inovação e segurança, oferecendo a melhor experiência para operadores e jogadores”.

Empresas que pretendem se destacar no Brasil estão investindo em tecnologias avançadas para proporcionar uma experiência segura e personalizada. A SOFTSWISS, por exemplo, integrou seu Game Aggregator com provedores líderes como Pragmatic Play, Evolution e Playtech, garantindo um portfólio variado e adaptado às preferências locais.

A regulamentação também trouxe maior segurança ao bloquear mais de 2.040 sites ilegais, reforçando o compromisso do país em manter um ambiente de jogo seguro e competitivo. Para profissionais do setor, o futuro do iGaming no Brasil promete ser marcado por uma união entre inovação tecnológica e conformidade, pavimentando o caminho para um crescimento sustentável e oportunidades significativas.

