Mais armas e viaturas: Gama investe R$1,2 milhões em 2024

O investimento em armamento para a GAMA (Guarda Municipal de Americana) foi reforçado, em 2024, com a entrega de 70 novas pistolas modelo G45, calibre 9 mm, fabricadas pela empresa austríaca Glock. As armas usadas agora pela Gama vêm acompanhada de quatro carregadores, com capacidade para 17 cartuchos cada.

O investimento na compra das armas foi de US$ 38.570, o equivalente a R$ 210.206,50, de acordo com a cotação do dia 30 de setembro, quando foi efetuado o pagamento. A aquisição foi feita com recursos da própria administração municipal. Em agosto de 2023, já haviam sido entregues outras 120 pistolas do mesmo calibre.

“A administração do prefeito Chico Sardelli tem desempenhado um brilhante trabalho em Americana. A GAMA trabalha com que há de melhor em termos de armamento. Antes, tínhamos armas que eram usadas há décadas. Hoje, estamos padronizando o armamento com o que há de mais moderno. E nosso trabalho é reconhecido pela população”, declarou o comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva.

A GAMA recebeu, ainda, quatro viaturas, com investimento de R$ 1 milhão a partir de um convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, dentro do programa Segurança nas Escolas. Foram entregues duas viaturas Mitsubishi L200 Triton e dois veículos Toyota Yaris Sedan.

Os dois Yaris compõem a frota que realiza as rondas escolares. As duas L200 são utilizadas na educação ambiental e nas apresentações dos cães nas escolas do município, por meio do trabalho realizado pelas equipes da Romu Canil e do GPA (Grupo de Proteção Ambiental).

O prefeito Chico Sardelli parabenizou a direção da Guarda Municipal e a Secretaria de Gestão de Convênios. “Mais uma boa novidade para a segurança pública de Americana, principalmente na proteção dos alunos de nossas escolas. Nossa administração tem um carinho muito grande pelo trabalho realizado em prol da segurança pública”, disse Chico.