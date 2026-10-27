A vitória de Lula mostra que ele continua sendo uma das maiores forças eleitorais do Brasil. Entre o primeiro e o segundo turno, conquistou 10,3 milhões de votos a mais, enquanto Flávio Bolsonaro ganhou 3,7 milhões. Lula ficou com cerca de 74% dos votos adicionais, resultado que ajuda a explicar a virada na eleição.

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O Sudeste teve papel decisivo, principalmente São Paulo, onde Lula ampliou sua votação em 2,6 milhões de votos. No Nordeste, também avançou de forma expressiva. Os números mostram que Lula conseguiu ampliar seu apoio em diferentes regiões do Brasil.

Lula é um animal eleitoral. Tem experiência, conhece o eleitor e sabe transformar uma campanha em disputa sobre o futuro do país. Mesmo diante das críticas ao governo, conseguiu mobilizar uma parcela maior do eleitorado.

Do outro lado, Flávio Bolsonaro teve uma campanha que, politicamente, pareceu muito mais fácil. Não precisou apresentar um projeto consistente para o país e, nos debates, suas declarações e a falta de respostas convincentes deram margem a questionamentos. Em vários momentos, o espetáculo pareceu valer mais do que as propostas. Para uma parcela da direita brasileira, basta levantar bandeiras, provocar adversários, pular e dançar para manter a militância mobilizada.

É muito fácil fazer política quando o discurso ocupa o lugar das ideias e a lealdade ao líder vale mais do que a cobrança por resultados. A direita precisa compreender que o Brasil não se governa apenas com frases de efeito, assim como os progressistas não podem acreditar que uma vitória eleitoral resolve todos os problemas.

A vitória de Lula também não significa que todos os seus eleitores aprovam sua gestão. O voto pode representar a defesa de direitos, a esperança de dias melhores ou a rejeição ao adversário. Por isso, o resultado das urnas não dá ao governo um cheque em branco.

O próximo desafio será transformar votos em resultados concretos. Emprego, saúde, educação, segurança pública e responsabilidade com as contas do país precisam estar no centro das decisões. Promessas eleitorais não resolvem problemas sozinhas.

O cenário político vai além do Palácio do Planalto. O Congresso Nacional continuará tendo papel decisivo no equilíbrio entre os Poderes. As futuras indicações ao Supremo Tribunal Federal e as escolhas para a direção do Banco Central também estarão sob os olhos da sociedade e do mercado. São decisões que exigem responsabilidade, transparência e respeito às instituições.

Mas o grande desafio político está em 2030. Lula estará fora da disputa presidencial, e sua saída das urnas encerrará um ciclo importante da política brasileira. Uma das principais colunas da polarização deixará de ocupar o centro da disputa eleitoral. Isso obrigará os progressistas a construir uma nova liderança nacional e a apresentar um projeto capaz de manter sua base unida.

A direita também terá de fazer suas escolhas. O bolsonarismo continuará relevante e poderá apoiar um nome competitivo, mas isso não será suficiente por si só. Será preciso apresentar propostas, preparar novas lideranças e dialogar com eleitores para além da própria militância.

A eleição terminou, mas os problemas do Brasil continuam. Quem venceu precisa governar para todos, inclusive para quem votou contra. Quem perdeu precisa entender os motivos da derrota e construir um projeto que dialogue com a população.

A democracia não exige que todos pensem igual. Exige respeito ao resultado das urnas, compromisso com a verdade e capacidade de apresentar soluções. O Brasil é maior do que qualquer partido ou liderança.

Brasil

Que Deus nos abençoe neste novo ciclo.

Anderson Rodrigues (Kbça)

Gestor Público / Produtor Cultural

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