A terceira edição do mutirão gratuito de Implanon, realizado pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana, atendeu quase 900 mulheres neste sábado (24), nas UBSs Mathiensen, Praia Azul, São Vito e Parque Gramado. O método contraceptivo de alta eficácia e longa duração está disponível na rede municipal, e os atendimentos foram voltados a mulheres em idade reprodutiva, de 14 a 49 anos, e residentes em qualquer região de Americana.

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Ao todo, a ação contabilizou 887 inserções do dispositivo, além de duas retiradas. As pacientes passaram por consulta com a equipe de enfermagem, receberam as orientações necessárias, assinaram o termo de consentimento e também foram submetidas a testes rápidos de gravidez, aferições de pressão, pesagens e avaliações antropométricas. Após o procedimento, todas saíram com informações essenciais para compreender o funcionamento do método em seu organismo.

Esta edição do mutirão fez parte também da programação do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. Por conta disso, durante o tempo de espera nas unidades, as pacientes tiveram acesso também a práticas integrativas como reiki, auriculoterapia, orientações de saúde da mulher, acolhimento e atividades de educação em saúde.

Implanon e resultado positivo

“Ficamos muito satisfeitos com o resultado desta edição. Tudo transcorreu de forma organizada, com as equipes preparadas para acolher as pacientes e garantir que cada etapa fosse realizada com segurança e tranquilidade. Além da oferta do Implanon, aproveitamos a oportunidade para reforçar o cuidado integral com a saúde da mulher, oferecendo orientações e outras atividades durante o atendimento”, destacou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Considerando os três mutirões (abril, agosto e outubro deste ano) e os procedimentos realizados nas unidades de saúde, Americana já realizou mais de 2,2 mil inserções desde que o Implanon passou a ser oferecido no SUS. A iniciativa amplia o acesso a métodos modernos e altamente eficazes de prevenção da gravidez, especialmente na Atenção Primária à Saúde, diversificando as opções de planejamento reprodutivo disponíveis na rede pública.

“O resultado dos nossos mutirões demonstra a importância de ampliar o acesso a métodos contraceptivos eficazes e de longa duração. Estamos fortalecendo o planejamento reprodutivo em Americana, garantindo que mais mulheres tenham acesso à informação e possam fazer escolhas conscientes sobre sua saúde, com acompanhamento dos profissionais da rede municipal”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

O Implanon é um implante subdérmico no formato de um pequeno bastão flexível, do tamanho de um palito de fósforo, inserido sob a pele do braço. A inserção é simples, rápida, com anestesia local e pode ser feita por médicos e enfermeiros capacitados. Considerado um contraceptivo reversível de longa duração (LARC), ele atua no organismo por até três anos, liberando pequenas doses contínuas do hormônio etonogestrel, com retorno rápido da fertilidade após a retirada.

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