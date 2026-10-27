Americana decidiu aderir à RedePro- Rede de Governos Subnacionais para o Desenvolvimento Produtivo da América Latina e do Caribe. O prefeito Chico Sardelli assinou nesta segunda-feira (26) a “Declaração da Metade do Mundo”, formalizando a adesão do município.

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A iniciativa busca fortalecer a colaboração entre governos subnacionais e promover o desenvolvimento produtivo sustentável e inclusivo.

A assinatura ocorreu no Gabinete do Prefeito, com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi, da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, da diretora da pasta, Beatriz Betoli Bezerra, e da advogada Mariana Zimmermann, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMID).

“O intercâmbio permitirá a criação de um espaço de troca de experiências, colaboração e promoção de ações para implementação da política de desenvolvimento e crescimento produtivo sustentável dos governos subnacionais da América Latina e do Caribe. É um avanço para as políticas públicas do município voltadas ao empreendedorismo, à inclusão produtiva e ao desenvolvimento econômico, promovendo a autonomia das pessoas, a equidade de gênero e as relações internacionais”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou o avanço das ações de inclusão produtiva e de empreendedorismo voltadas à população. “A gestão do prefeito Chico tem avançado em várias frentes de trabalho, reforçando as políticas públicas de atendimento à população e o crescimento econômico terá um grande ganho por meio deste intercâmbio e da troca de experiências. É mais uma conquista para a cidade, fruto de um trabalho inovador realizado pelo programa Futuro Certo e da Feira Criativa”, afirmou.

RedePro explicada

A REDEPRO conta com um Comitê Executivo formado por sete autoridades eleitas de governos subnacionais, presidido pelo governador chileno Pablo Silva Amaya, representante do Governo Regional de O’Higgins. Por meio de reuniões periódicas, virtuais e presenciais, são discutidos avanços e definidas estratégias de ação. Também foram criados grupos de trabalho temáticos para tratar das linhas de ação priorizadas pela Rede.

“A adesão do município à REDEPRO irá viabilizar a discussão para avaliar e definir estratégias voltadas à equidade de gênero, inclusão e sustentabilidade nas políticas de desenvolvimento produtivo territorial. A iniciativa vai fortalecer as políticas públicas de atendimento à população, por meio de parcerias para o desenvolvimento sustentável e redução das desigualdades, promovendo a qualidade de vida para a população”, ressaltou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, destacou a importância do intercâmbio para o município. “O acordo é fundamental para viabilizar as assistências técnicas, impulsionar projetos, promover boas práticas e o conhecimento entre os governos. As ações estão em consonância com a Agenda 30 para o Desenvolvimento Sustentável e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que inclui o crescimento econômico sustentável, à inovação e o desenvolvimento industrial”, disse.

A assinatura da Declaração é resultado da participação de Americana no II Encontro de Governos Subnacionais de Desenvolvimento Produtivo da REDEPRO 2026, realizado nos dias 22 e 23 de outubro, em Santa Cruz, na região de O’Higgins, no Chile. Na ocasião, o município recebeu um prêmio de reconhecimento pelo desenvolvimento da política de desenvolvimento produtivo que reúne o programa Futuro Certo e a Feira Criativa.

A iniciativa foi reconhecida pela qualificação profissional associada à comercialização de produtos, com enfoque de gênero e na autonomia econômica das mulheres.

A diretora Beatriz Betoli Bezerra, que representou o município na entrega do prêmio, falou sobre a experiência de Americana. “O caráter inovador do programa Futuro Certo e da Feira Criativa contribuiu para o desenvolvimento produtivo no município e a iniciativa de sucesso é um exemplo e está inspirando outros territórios. O trabalho conjunto das secretarias municipais e instituições parceiras neste projeto promove a valorização das mulheres para que possam buscar a formação, a qualificação profissional e o empreendedorismo, conquistando uma nova história em suas vidas”, enfatizou.

O Programa de Capacitação Profissional e Inclusão Produtiva – Futuro Certo foi instituído pelo Decreto Municipal nº 12.980, de 24 de maio de 2022, e é realizado em conjunto pelas secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Desenvolvimento Econômico. A política reúne qualificação profissional e comercialização por meio da Feira Criativa.

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