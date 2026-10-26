Prefeitura de Nova Odessa realiza mutirão para atender famílias atingidas pelas chuvas

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Equipes de diferentes setores da administração municipal estão visitando residências nesta segunda-feira para avaliar os danos, identificar necessidades e realizar serviços de limpeza nas áreas afetadas

A Prefeitura de Nova Odessa iniciou, a partir das 14h desta segunda-feira (26/10), um mutirão de atendimento às famílias atingidas pelos alagamentos provocados pelas fortes chuvas de domingo (25/10). A ação, convocada pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, reúne equipes da Defesa Civil, do Fundo Social de Solidariedade, Diretoria de Gestão Social, secretarias municipais de Obras, Meio Ambiente e Saúde, além da Coden Ambiental.

As visitas estão sendo realizadas nos bairros Parque Residencial Francisco Lopes Iglesias, Jardim Conceição, Jardim São Jorge, Jardim Fadel, Jardim Flórida, Vila Azenha e Parque Residencial Triunfo. O objetivo é avaliar os prejuízos, identificar as necessidades dos moradores e executar serviços para restabelecer as condições das áreas atingidas.

A Defesa Civil está distribuindo kits de produtos de limpeza doados pela empresa Barbarex. Paralelamente, as equipes do Fundo Social e da Promoção Social estão fazendo um levantamento da situação das famílias, identificando os danos sofridos nas residências, a presença de idosos e pessoas acamadas, além de verificar se os moradores já têm acesso aos benefícios sociais oferecidos pelo poder público.

A Secretaria de Obras, com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e da Coden Ambiental, realiza a lavagem de ruas e calçadas e a coleta de resíduos deixados pelos alagamentos. Na área da Saúde, equipes de enfermagem visitam pacientes acamados com apoio de ambulância caso seja necessária alguma remoção. Outras situações que demandem atendimento médico estão sendo identificadas pelas equipes da Promoção Social e encaminhadas às Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Balanço das chuvas

Segundo o levantamento preliminar da Defesa Civil, 40 residências foram atingidas pelos alagamentos de domingo e 30 pessoas receberam atendimento. Não houve registro de famílias que precisaram ser acolhidas no abrigo público temporário, montado no Ginásio de Esportes do Jardim São Jorge. Aqueles que tiveram de deixar temporariamente suas casas buscaram acolhimento na residência de parentes.

Nesta segunda-feira, a situação apresenta melhora. Não há registro de chuva no município, a água já escoou das residências atingidas e o Ribeirão Quilombo está 20 centímetros acima de seu nível normal. No domingo, o rio chegou a atingir 2,10 metros acima do nível habitual.

Canais de atendimento

A Prefeitura disponibilizou o telefone (19) 3476-8600 e o e-mail [email protected] para que as famílias atingidas possam buscar informações e orientações sobre os atendimentos. As equipes municipais continuarão acompanhando a situação e prestando o apoio necessário à população afetada.

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