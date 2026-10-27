A equipe feminina sub-13 de vôlei de Americana venceu Valinhos por 3 sets a 1, na sexta-feira (23), no Ginásio Mário Antonucci, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. As parciais foram de 25 a 14, 25 a 21, 16 a 25 e 25 a 20. Com o resultado, as americanenses garantiram vaga nas semifinais da Liga Regional. A atleta Valentina Claro foi eleita o destaque da partida.

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Valinhos era a única equipe invicta e liderava a competição até o confronto com Americana. As equipes voltarão a se enfrentar nas semifinais, em partidas de ida e volta. As datas dos jogos ainda serão divulgadas pela organização.

A professora Adriana Cristina destacou a importância do resultado e o empenho das atletas ao longo da partida. “Foi uma vitória muito importante para a nossa equipe, principalmente por enfrentarmos um adversário que ainda estava invicto na competição. Sabíamos da qualidade da equipe de Valinhos, mas nossas atletas entraram em quadra muito focadas e fizeram uma grande partida. Estou muito feliz com a entrega e a evolução do grupo. Agora, vamos continuar trabalhando para chegar bem preparadas às semifinais.”, afirmou.

O secretário de Esportes, Guilherme Vital, também ressaltou a conquista e a importância do incentivo ao esporte de base no município. “Parabenizamos nossas atletas, a professora Adriana e toda a equipe pelo excelente resultado. Vencer uma equipe que estava invicta na competição demonstra a dedicação e a evolução das nossas meninas. Nosso compromisso é continuar apoiando o esporte e criando oportunidades para que nossos jovens cresçam dentro e fora das quadras.”, destacou.

Próximo confronto do vôlei

Além da Liga Regional, a equipe sub-14 de vôlei feminino de Americana enfrenta o Pumas nesta segunda-feira (26), pela Copa Itatiba, em Campinas. Uma vitória garante às americanenses a classificação para as semifinais da competição.