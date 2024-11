O Brasil não conseguiu superar o Uruguai em Salvador na noite desta terça-feira e encerra de maneira melancólica a semana da parada da Fifa. A partida terminou 1 a 1 e mostrou um Uruguai firme no jogo.

O jogo valeu pelas eliminatórias da Copa dos Estados Unidos e México e agora o time canarinho precisa remar com mais firmeza para avançar para o mundial.

Gérson salva o Brasil

Valverde abriu o placar para os uruguaios já no segundo tempo e o meia do Flamengo Gérson empatou em um belíssimo chute de fora da área. Dorival Jr tentou acertar com o jovem Estevão e o atacante Luís Henrique.

