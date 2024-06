Brasileiros gastam 35% do orçamento de proteínas com carnes bovinas

Proteínas no Brasil- Quando o assunto é orçamento familiar, 36% do total é destinado ao consumo de alimentos e bebidas dentro de casa.

Nesse contexto, as proteínas comprometem 32% deste orçamento, sendo as carnes bovinas as mais escolhidas.

Os dados da Kantar, líder em dados, insights e consultoria, também apontam que, entre os compradores de carne bovina, os cortes de acém e coxão mole são os mais relevantes em consumo.

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

Com tamanha importância, não é de se admirar que as carnes bovinas marquem presença em boa parte das ocasiões de consumo do brasileiro. A proteína está presente em 89% dos lares, com um incremento de +4,2% de novas ocasiões de consumo nas refeições caseiras. E essa participação se torna ainda maior caso a refeição envolva apenas proteínas.

Nos açougues, por sua vez, os cortes bovinos abocanham uma parte considerável do volume de vendas, sendo mais significativos nas cestas de compras das classes A e B.

“A menor inflação dos preços dos alimentos é um fator essencial para o aumento do consumo. Com o bolso mais confortável, o consumidor pode sair do básico e ampliar ocasiões de categorias como carnes vermelhas”, afirma Silvia Durazzo, Gerente de Contas da Kantar.

Sobre a Kantar

A Kantar é líder mundial em dados e análises de mercado e uma parceira de marca indispensável para as maiores empresas do mundo, incluindo 96 dos 100 maiores anunciantes globais. Combinamos dados atitudinais e comportamentais mais significativos com profundo conhecimento e plataformas tecnológicas para acompanhar como as pessoas pensam e agem. Auxiliamos nossos clientes a desenvolverem estratégias de marketing que moldam seu futuro e promovem crescimento sustentável.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP