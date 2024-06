Twitch apresenta nova categoria para DJ's em parceria com gravadoras

Twitch está anunciando um programa dedicado que permitirá aos DJs transmitirem

a grande maioria da música popular em uma nova categoria de DJ. Essa novidade é fruto de uma parceria com centenas de empresas, incluindo as principais gravadoras – Universal Music Group, Warner Music Group – e um grande número de gravadoras independentes através da Merlin. Desde o início de 2020, o número de DJs transmitindo na Twitch mais do que quadruplicou, e mais de 15.000 conseguiram construir e monetizar comunidades de fãs de música.

Mas os DJs historicamente enfrentam sérios desafios na internet. Os DJs frequentemente constroem e alavancam músicas pré-gravadas de outros artistas como parte crítica de sua expressão criativa. No entanto, ao transmitir músicas pré-gravadas pela internet, existem várias questões de direitos autorais que precisam ser consideradas e que variam de acordo com as regiões.

Os DJs têm transmitido na Twitch há algum tempo, mas têm sido pessoalmente responsáveis pelos desafios de enfrentar essas questões, juntamente com os riscos de não fazê-lo. A Twitch tem conseguido mitigar esses riscos durante as negociações em curso com empresas de música, que concordaram em manter o status quo durante nossas discussões. Com o novo Programa de DJs, eles poderão continuar a crescer e se envolver com as comunidades que construíram na Twitch dentro de um framework que facilita a compensação aos músicos.

“Este anúncio é um grande avanço para os DJs que desejam compartilhar sua música online,” disse o DJ de EDM Steve Aoki, que tem sido ativo na Twitch desde que se tornou o primeiro DJ a transmitir ao vivo uma apresentação em clube na Twitch em 2014. “A Twitch ajudando a resolver esse problema mostra o quanto há de potencial e como os DJs são importantes para a comunidade da Twitch.” – Diz Steve Aoki, DJ americano e produtor musical.

Um dos valores fundamentais da Twitch é apoiar criadores de todos os tipos. De acordo com a Twitch, um de seus valores fundamentais é apoiar criadores de todos os tipos. Quando DJs utilizam músicas criadas por outros, é importante que qualquer receita gerada na plataforma também seja compartilhada com esses músicos. Isso é algo que muitos DJs concordaram, mas até agora não havia uma maneira fácil de fazer isso. Para cobrir o custo da música usada em transmissões ao vivo de DJs, uma parte dos ganhos gerados pelos canais de DJs será reservada para ser paga aos músicos por meio de empresas de música que os representam. Esses custos variam com base em como um canal monetiza. Para a maioria dos streamers, a Twitch dividirá esses custos 50/50 com o streamer, embora inicialmente a Twitch absorva mais do custo. DJs que ainda não estão monetizando não serão obrigados a pagar taxas.

É crucial que os DJs entendam que o status quo na Twitch não era sustentável, e qualquer futuro viável para a comunidade exigia que a plataforma encontrasse uma solução. A Twitch trabalhou com parceiros musicais ao longo dos últimos anos para desenvolver este programa. Sem ele, aqueles que transmitem conteúdo de DJ na Twitch sem os direitos necessários correm o risco de receber notificações de DMCA e penalidades por direitos autorais, o que poderia restringir sua capacidade de transmitir na plataforma.

“Eu tenho excursionado pelo mundo por mais de três décadas, e com a Twitch eu posso tocar minha vasta coleção de músicas para fãs em todo o mundo diretamente do meu estúdio. Como o arquiteto e padrinho da cultura de DJs, é incrível ver uma plataforma criar um programa que capacita DJs a experimentarem com sua arte, construir comunidade e expor fãs a músicas de todos os gêneros e períodos.” – diz Grandmaster Flash.

Para ajudar os DJs existentes na Twitch a se ajustarem a este novo programa, a Twitch estará oferecendo um subsídio de 1 ano para ajudar a cobrir a diferença na receita que será paga às empresas de música e aos seus músicos. O valor do subsídio será reduzido gradualmente ao longo do tempo, à medida que o serviço cresce.

Este programa é aplicável apenas àqueles que fazem transmissões ao vivo como DJs e não se aplica a outros usos de música. VODs, Clips e Highlights não estão incluídos neste programa, pois envolvem direitos diferentes das transmissões ao vivo. Os DJs precisarão aderir a um novo acordo que se aplicará a todas as transmissões em seu canal. Para aqueles que transmitem apenas conteúdo de DJ em meio período, recomendamos criar um segundo canal independente dedicado à transmissão ao vivo de DJs.O anúncio está sendo feito agora para dar aos DJs uma prévia do que está por vir. Quando o lançamento ocorrer mais tarde neste verão, os DJs poderão aderir ao programa sem nenhum impacto imediato em sua receita. Algumas semanas depois, será celebrado o lançamento de uma Categoria de DJs. Recomenda-se fortemente que os DJs leiam os detalhes específicos do programa nesta página, para que saibam o que esperar no futuro.