Agora que o friozinho finalmente deu as caras, a vontade de comer um docinho pode aparecer com mais frequência, não é mesmo? Mas, com Zero-Cal Eritritol Bem Natural você pode criar sobremesas e bebidas quentes sem açúcar: muito sabor para esquentar com muito menos calorias! Para mostrar como usar todo o potencial do produto de forma simples e com o mesmo sabor, Zero-Cal – marca líder em adoçantes do Brasil e Top Of Mind há 20 anos consecutivos na categoria – participou do maior talent show culinário do país, o MasterChef.

No segundo episódio da temporada, exibido na terça, 4, seis dos cozinheiros amadores que perderam seus embates por causa de detalhes, tiveram a oportunidade de tentar novamente. Dessa vez, reproduzindo uma sobremesa clássica e sem açúcar. A receita: Petit Gateau. “O petit gateau é, com certeza, uma das sobremesas mais clássicas da gastronomia. Nessa repescagem, vocês têm a missão de entregar um doce inesquecível, com sua assinatura regional e zero açúcar”, anunciou o chef Erick Jacquin. “Isso, só vai ser possível com Zero-Cal, a marca preferida dos brasileiros. Nesse desafio, vocês devem preparar as suas receitas com eritritol, um ingrediente natural feito a partir do milho, que realça o sabor da sua receita sem o amargo no final, adoçando igual ao açúcar”, completou Henrique Fogaça.