Conheça a importância das antas para o Zoo Americana

Extremamente inteligente e maior mamífero terrestre brasileiro, a anta é um dos animais que desperta curiosidade no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana. Pacífico e de aparência curiosa, o casal que vive no parque apresenta grande importância para o meio ambiente.

A anta é um animal herbívoro, conhecido como “jardineira” da floresta. Como grande semeadora, ela aduba as plantas com as fezes, contribuindo para a dispersão das sementes, que passam intactas pelo intestino.

A bióloga e coordenadora do NEA (Núcleo de Educação Ambiental), Silvia Maria de Campos Machado Ortolano, conta que no Zoo de Americana a alimentação das antas é bem balanceada, composta de frutas, legumes, verduras, ração e grãos.

“Para auxiliar a ingestão de fibras, ainda são feitas bolotas de farelo de trigo e bananas amassadas, o que contribui para uma ingestão de tudo que é necessário de forma mais prazerosa para o paladar”, explica a bióloga.

O NEA desenvolve programas de educação ambiental com a realização de capacitação para professores, visitas monitoradas para alunos e curso de férias para crianças. O objetivo é promover o conhecimento e a conscientização sobre a preservação da fauna, flora e dos recursos naturais.

As visitas monitoradas podem ser agendadas gratuitamente pelo telefone (19) 3461-7503. O número máximo de alunos para o atendimento é de 40 crianças e o tema trabalhado com os alunos pode ser definido com o professor da turma. Geralmente, são agendados dois grupos por dia, nos períodos da manhã e da tarde, de quarta a sexta-feira. A visita dura em torno de duas horas.

“A população de Americana e região tem um carinho muito grande pelo Parque Ecológico, um complexo muito importante para a preservação dos animais e do meio ambiente. No espaço são desenvolvidos projetos de educação ambiental e reprodução em cativeiro, um trabalho de referência em toda a região”, diz o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

O parque funciona de quarta a domingo, das 8 às 17h, na Avenida Brasil, 2.525. A entrada custa R$ 4 para pessoas de 12 a 59 anos e R$ 2 para crianças de 6 a 11 anos acompanhadas de um adulto. Estudantes pagam meia-entrada. Menores de 5 anos, maiores de 60 anos e pessoas com deficiência não pagam.

A venda ocorre na bilheteria e pela internet, por meio do site www.parque.americana.sp.gov.br, no link “Ingressos”. O interessado deve abrir a agenda, escolher o dia da visita, selecionar o tipo de ingresso (inteiro ou meia-entrada) e fazer o cadastro com dados pessoais e e-mail.

Os moradores de Americana têm entrada gratuita no último final de semana do mês. O acesso liberado para residentes no município é concedido um final de semana por mês, mediante apresentação de comprovante de endereço recente e documento oficial com foto.

As próximas datas de concessão gratuita para residentes de Americana serão: 29 e 30 de junho; 27 e 28 de julho; 24 e 25 de agosto; 28 e 29 de setembro; 26 e 27 de outubro; 23 e 24 de novembro; e 14 e 15 de dezembro.