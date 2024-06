Prefeitura distribui mais de 61 mil cestas básicas em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Promoção Social, distribuiu 61.390 cestas básicas em pouco mais de três anos, entre janeiro de 2021 e maio de 2024. A ação tem o compromisso de garantir a distribuição de cestas básicas às famílias e pessoas que mais precisam, garantindo o acesso à alimentação e complementando as necessidades diárias para sua nutrição.

São distribuídas cerca de 1,5 mil cestas por mês para famílias com vulnerabilidade social decorrente de situações como desemprego, doença, ausência ou insuficiência de renda, pessoas com algum tipo de deficiência e composição familiar numerosa, entre outros.

“Através da Secretaria de Promoção Social, nós temos realizado uma politica pública de seriedade na distribuição de cestas básicas, com responsabilidade, que permitiu ao longo de 3 anos e 5 meses disponibilizarmos mais de 61 mil cestas básicas, entregues para aqueles que mais precisam, seja em um momento ou de forma continuada. Esse é um compromisso nosso com a questão social daqueles que se encontram em vulnerabilidade, que precisam em um momento mais difícil receber uma ajuda na nutrição das famílias. Eu creio que esse seja um dos maiores investimentos que fizemos, somados à destinação de recursos junto às entidades. Ajudamos e acolhemos com muito respeito e responsabilidade todas as famílias que precisam”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.