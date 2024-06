Plano de governo de Willian e Décio recebe mais de 500 propostas

Mais de 500 propostas foram enviadas pela população de Sumaré para compor o Plano de Governo Participativo do pré-candidato a prefeito de Sumaré, Willian Souza, e do pré-candidato a vice-prefeito, Décio Marmirolli. As sugestões foram enviadas por moradores do município durante as plenárias do movimento ‘Mais Ação Sumaré’ realizadas em diferentes regiões de Sumaré e também pelo site www.maisaçãosumare.com.br.

Lançado no início de maio, com a presença de mais de 2 mil pessoas no San Ville Hall, o movimento ‘Mais Ação Sumaré’ tem como objetivo ouvir a população sobre os seus desejos de melhorias e mudanças na cidade. Até a primeira semana deste mês, o movimento esteve no Assentamento I, Área Cura, Maria Antônia, Matão, Vila Soma, Nova Veneza, Cruzeiro e Bordon, totalizando 8 plenárias e 318 propostas recebidas pelo movimento.

Por meio do site do programa, outras 200 propostas foram enviadas para o Willian e para o Décio. Juntos, eles estão ouvindo e lendo atentamente o que cada morador de Sumaré pensa. “O movimento ‘Mais Ação Sumaré’ é para isso: ouvir as pessoas para que possamos cuidar da nossa gente. Em cada semana estamos em regiões diferentes! Queremos saber o que as pessoas pensam, sem medo algum e com total transparência”, pontua o pré-candidato a prefeito, Willian Souza.

Para Décio, pré-candidato a vice de Willian, “o que está sendo feito jamais foi visto na cidade de Sumaré. Antes, as pessoas se fechavam em uma sala e faziam um plano sem ouvir a população. Aqui a gente fez diferente. Abrimos o microfone para ouvir o que as pessoas querem e, juntos, construirmos uma cidade melhor, que as pessoas possam ter orgulho de viver”.

Durante as próximas semanas de junho, Willian e Décio continuarão percorrendo diferentes regiões da cidade com o movimento. As pessoas que não puderem participar podem enviar sua proposta pelo site do movimento. No final, as sugestões irão integrar o Plano de Governo Participativo, que será registrado no Tribunal Superior Eleitoral para a disputa das eleições de 2024.

Neste ano, pela primeira vez na história, Sumaré deve ter dois turnos na eleição municipal. A Frente Ampla liderada por Willian e Décio, além de fortalecer o nome dos pré-candidatos na disputa eleitoral, evidenciou a maturidade de ambos, que juntaram em torno de suas pré-candidaturas 8 partidos de centro, direita e esquerda.