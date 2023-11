O Brasil perdeu para a Argentina

na noite desta terça-feira e encerra 2023 como o pior ano do século. O time amarga a sexta posição nas Eliminatórias para a Copa dos Estados Unidos, México e Canadá.

O jogo demorou 30 minutos para começar. Quando tava sendo tocado o hino argentino, a torcida brasileira começou a vaiar e veio a confusão.

Foram 8 presos e dois levados para o atendimento médico.

O craque Messi fez muito pouco, mas os argentinos se deram bem em uma cobrança de escanteio. O veterano Otamendi subiu mais alto que a zaga e venceu o golerio Alisson.

O meio Joeliton foi injustamente expulso no final da partida e sitação do time brasileiro ficou ainda pior.

