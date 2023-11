O Festival Gastronômico de Santa Bárbara – edição Verão 2023

foi lançado nesta terça-feira (21). O encontro aconteceu no Centro de Estudo e Cultura Ambiental, no Jardim Itamaraty, reunindo estabelecimentos, autoridades, convidados e imprensa.

O evento será nos dias 17 (domingo), das 16 às 22 horas, e dias 18 (segunda-feira) e 19 (terça-feira), das 18 às 22 horas, no prolongamento da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, com entrada gratuita. Além da variedade gastronômica, o evento traz atrações culturais e a Feira do Artesanato.

Participarão da edição 11 estabelecimentos gastronômicos: Ki Pastel Mercadão, Eu Amo Pastel Joel e Léia, Hot Dog Oh Yes, O Mercadão Pastéis e Porções, Silvana Bueno Massas Artesanais, Padaria Dona Vitória, Jujuba Mercado de Guloseimas, Trattoria II Volo, Vinum Wine Bar, Casa Florença e Cheirinho de Bolo.

Serão comercializados 11 pratos livres e 11 temáticos, tendo 5 opções vegetarianas e veganas, durante os três dias de Festival, além de pratos para pessoas com alimentação restrita (sem leite de vaca, ovos e glúten), conforme cardápio completo abaixo.

Nesta edição, bares, restaurantes, lanchonetes e similares tiveram que inscrever dois pratos na Categoria Temática que possuem hortelã, manjericão, açafrão ou alecrim em sua composição, além de duas opções de prato, produto ou porção na Categoria Livre e na Vegetariana (Ovolactovegetarianos, Lactovegetarianos e Vegetarianos estritos).

Estabelecimentos das cidades que compõem a Região Turística Bem Viver (Santa Bárbara, Americana, Campinas, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa e Sumaré) também puderam participar da seleção.

Confira o cardápio do Festival Gastronômico de Santa Bárbara – edição Verão 2023:

KI PASTEL MERCADÃO

Porção de Quibe

Pastel de Cupim Suíço com alecrim

Pastel Palmito Especial

EU AMO PASTEL JOEL E LÉIA

Pastel de Chocolate com Morango

Pastel de Carne, Queijo, Azeitona e Manjericão

Porção Mini Pastéis de Queijo Minas

HOT DOG OH YES

Dog Bacon

Escondidinho de Costela com Hortelã

O MERCADÃO PASTÉIS E PORÇÕES

Pastel de Pizza

Pastel de Pernil com alecrim

SILVANA BUENO MASSAS ARTESANAIS

Nhoque de Batata Recheado com Queijo ao Molho Sugo e Bechamel

Espetinhos de Cappeletti com Pesto de Manjericão

Foccacia de Tomatinhos Grape, Azeitonas e Alho Poró

PADARIA DONA VITORIA

Porção de Pernil

Porção de Costela com Alecrim

JUJUBA MERCADO DE GULOSEIMAS

Strogonoff Gelado de Leite Ninho com Kinder e Morango

Bombom Aberto de Morango com Hortelã

TRATTORIA IL VOLO

Concchiglione con porpettine

Panino Napolitano (Hambúrguer no pão brioche, bolacha de parmesão, tomate e maionese de manjericão)

VINUM WINE BAR

Arancini (Bolinho de Arroz Arboreo com Queijo Parmesão)

Croquete de Costela com Alecrim

CASA FLORENÇA

Panino Di Pancetta Italiana

Panino de Mortadela Espanhola com Pesto de Manjericão

Pudim de Café

CHEIRINHO DE BOLO

Bruschetta de Ciabatta com Frango Cremoso

Creme de Abacaxi com Hortelã

Bruschetta de Ciabatta Veg com Caponata

