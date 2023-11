Milhares de pessoas estiveram nas ruas de Sumaré nesta segunda-feira, dia 20, prestigiando a Caravana Iluminada da Coca-Cola, que pelo sexto ano consecutivo abrilhantou a cidade! Sucesso por onde passa, a caravana abriu a programação de Natal no Município, trafegando pelas principais vias da cidade.

Este ano, o conceito utilizado pela empresa é “Desperte o Papai Noel que há em Você”. Foram cinco caminhões representando mensagens do Natal e momentos de consumo do portfólio da Coca-Cola FEMSA Brasil. A atração itinerante trouxe ambientes instagramáveis, ilusionismo, dois espaços de cenografia, sendo um deles a casa do Papai e da Mamãe Noel, e ativações com inteligência artificial.

“É com muita alegria que renovamos nossa parceria com a Coca-Cola e, pelo sexto ano consecutivo, recebemos a Caravana Iluminada, que abrilhantou ainda mais nossa cidade. A Caravana já é tradição em Sumaré e faz parte da nossa programação de Natal, que preparamos com muito carinho para nossa população. São ações que visam aquecer o coração de nossas famílias e deixam nossa cidade mais aconchegante e alegre”, comentou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mara Dalben.

O Fundo Social de Solidariedade, com a ajuda de voluntários, está produzindo e já instalando a decoração sustentável do Natal do Bem, desenvolvida por meio do reaproveitamento de garrafas pet, além de uma belíssima iluminação toda especial, que enfeitarão toda a cidade. Além disso, a partir da próxima semana, o Papai Noel visitará todas as regiões e haverá atividades culturais e artísticas.

“Queremos manter o espírito de amor e união. Nosso Natal do Bem estará em toda a cidade, proporcionando momentos de felicidade, amor e esperança para nossos moradores. Nosso objetivo é oferecer para a população espaços onde as famílias possam aproveitar esse clima especial de fraternidade e paz, levando ainda para as nossas crianças o encantamento do Natal. Toda a decoração e a programação estão sendo preparadas com muito carinho pela nossa equipe, em um projeto socioambiental que envolve a solidariedade e a união, cultura, lazer e proteção ao meio ambiente. Que a energia deste período tome conta de Sumaré e possa permanecer durante todo o próximo ano”, comentou o prefeito Luiz Dalben.