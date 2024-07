Brasileiro busca recorde mundial na Itália

Atleta Brasileiro Busca Recorde Mundial na Maior e Inédita Prova de Triathlon da História na Itália

Em setembro deste ano, no Lago de Garda, na Itália, ocorrerá a primeira edição da Ultra Triathlon 2024 – Triplo Deca, uma das maiores e mais extremas competições esportivas do mundo, com uma prova contínua de 6.744 km.

Daniel de Oliveira, conhecido como o atleta mais resistente das Américas, representará o Brasil. Esta competição não apenas promete ser um marco no mundo dos esportes de resistência, mas também desafia até os mais experientes atletas com distâncias que desafiam o imaginável.

Para ilustrar a magnitude e a dificuldade desta prova, a distância percorrida por Daniel equivale a sair de Campinas, sua cidade atual, e correr até Miami, nos Estados Unidos. Além disso, o tempo necessário para completar o percurso é equivalente a aproximadamente dois Jogos Olímpicos, que este ano terão 17 dias de competições intensas.

Daniel enfrentará seus próprios limites ao completar a maior prova da história, composta por 114 km de natação, seguidos por incríveis 5.400 km de ciclismo e, para finalizar, 1.266 km de corrida — tudo isso de forma contínua, ao longo de aproximadamente 45 dias. No entanto, seu objetivo audacioso é concluir a prova em até 30 dias, estabelecendo não apenas um novo padrão de desempenho, mas também buscando um lugar no seleto grupo de recordistas mundiais registrados no Guinness World Records.

Para alcançar este feito em 30 dias, Daniel terá que nadar continuamente por dois dias, pedalar por aproximadamente 14 dias e correr por mais 14 dias.

“A prova é inédita no mundo, nunca antes uma distância tão extrema foi realizada, então representa um desafio monumental para qualquer pessoa”, destaca Daniel. “O primeiro colocado a completar esse percurso inteiro conquistará o recorde mundial e será imortalizado no livro dos recordes.”

Com um histórico de 16 anos no ultra-endurance, Daniel de Oliveira iniciou sua jornada aos 14 anos, superando obstáculos físicos e mentais para alcançar novos patamares no esporte. “Para mim, o impossível é tudo aquilo que ainda não tentamos fazer”, afirma o atleta.

Além da intensa preparação pré-prova, que inclui até 80 horas de treino por semana, Daniel destaca a importância da estratégia e logística, especialmente diante dos desafios enfrentados na competição. “Gerenciar a si mesmo é o maior desafio”, comenta. “Formar uma equipe de apoio é crucial, incluindo meu fisioterapeuta para a manutenção do meu corpo, além de especialistas que conhecem minha estratégia de alimentação e sabem como me gerenciar emocionalmente.”

Daniel de Oliveira não só inspira como desafia os limites do potencial humano, demonstrando que com determinação e preparo adequado, qualquer desafio pode ser superado. Sua participação nesta competição histórica certamente será acompanhada por admiradores de esportes de todo o mundo, na expectativa de testemunhar um novo recorde sendo estabelecido.

