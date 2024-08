Brasileiros apostadores são 68%, revela pesquisa

Em um cenário onde as apostas e os jogos de azar ganham cada vez mais espaço no cotidiano dos brasileiros, uma pesquisa inédita da Hibou, empresa de pesquisa, monitoramento e insights de consumo,traz à tona dados sobre as motivações, comportamentos e desafios enfrentados pelos apostadores no Brasil.

Conduzida entre 07 e 09 de agosto de 2024, com 2.839 brasileiros de todas as classes sociais, o estudo revela dados importantes, por exemplo,68% da população nacional participa ativamente de algum tipo de jogo de azar.

“É impressionante observar como as apostas permeiam a vida dos brasileiros, seja por diversão, ganho financeiro ou até mesmo pela influência de amigos e familiares. Esse estudo nos ajuda a entender o impacto cultural e econômico que os jogos de aposta têm no país”, afirma Lígia Mello, CSO da Hibou e responsável pela pesquisa.

A loteria e a cultura de apostas para o Brasileiro

A loteria aparece como a escolha mais popular entre os apostadores brasileiros, com 47% dos entrevistados afirmando que jogam nessa modalidade. Segundo Lígia Mello, “A loteria é uma tradição profundamente enraizada na cultura brasileira. Muitas pessoas veem nela uma oportunidade não apenas de ganhar dinheiro, mas de sonhar com uma mudança de vida. Aqui o brasileiro almeja grandes prêmios.”

Em seguida, vêm as rifas (25%), apostas esportivas conhecidas como “bets” (11%), bingo (10%), e o cassino online, com destaque para o jogo “Tigrinho” (8%).

Entre os apostadores, 53% afirmaram que já gastaram mais do que ganharam em todas as modalidades em que participaram. A pesquisa também revelou que apenas 2% dos apostadores se consideram viciados, mas 16% já enfrentaram problemas financeiros devido às apostas, com alguns recorrendo a empréstimos de amigos, familiares, bancos e até mesmo agiotas para cobrir as perdas.

Propagandas e Influenciadores

As propagandas desempenham um papel importante no comportamento dos apostadores, com 42% afirmando ver anúncios de jogos de apostas na TV, 33% no Instagram e 19% são impactados por influenciadores.

A influência da mídia é particularmente alta, sendo que 19% dos apostadores relataram um nível de influência “alto” das propagandas em suas decisões de apostar.

Bets esportivas e o impacto do patrocínio

As apostas esportivas, conhecidas popularmente como “bets”, têm ganhado espaço no Brasil, com 11% dos apostadores dedicando-se a essa modalidade. Entre os principais fatores que influenciam a escolha da casa de apostas estão a recomendação de amigos e familiares (32%), a reputação da casa (31%) e o fato de a marca ser patrocinadora de seu time de futebol (31%). A pesquisa indica que 71% dos apostadores se sentem mais inclinados a apostar quando o time que torcem é patrocinado por uma marca de apostas.

