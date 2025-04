A Câmara de Nova Odessa empossou os vereadores estudantes da 22ª legislatura em sessão solene realizada na última quinta-feira (24). Vinte e quatro alunos de 12 escolas municipais de ensino fundamental foram eleitos pelos colegas para representar a comunidade escolar.

O projeto é desenvolvido anualmente pela Câmara, em parceria com a Secretaria de Educação do município. São 12 vereadores estudantes titulares e 12 suplentes, alunos do quinto ano e eleitos pelos colegas de escolas municipais.

O evento de posse foi conduzido pelo presidente da Câmara de Nova Odessa, Oséias Jorge, e contou também com a presença dos vereadores Elvis Garcia, o Pelé, Marcelo Maito, Márcia Rebeschini, Paulo Porto e Priscila Peterlevitz. O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, foi representado por seu assessor de gabinete, Mauricio Prado.

Com o Plenário Simão Welsh cheio, o presidente destacou a importância do programa. “Como é bom ver o Plenário cheio, repleto de alegria das crianças. Durante a manhã, os novos vereadores estudantes conheceram a estrutura da Casa e tiraram dúvidas. Agora tomam posse e terão a responsabilidade de exercer a vereança, apresentando indicações ao Executivo.”, explicou Oséias.

A primeira sessão dos Vereadores Estudantes acontecerá no dia 29 de maio, a partir das 8h, para eleição da Mesa Diretora. A sessão será transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara, além de ser aberta ao público.

Lista dos representantes de cada escola:

EMEB ALMERINDA DELEGÁ DELBEN

Vereadora: Maria Luísa Martins Britto

Suplente: Nicolas Belmonte Fonseca

EMEB ALVINA MARIA ADAMSON

Vereadora: Maria Eduarda Amaral Palhari

Suplente: Pedro Henrique Azevedo de Souza

EMEB ALZIRA FERREIRA DELEGÁ

Vereador: Maria Luiza da Silva Luiz

Suplente: Samuel de Paula Magalhães

EMEB AVELINO XAVIER ALVES

Vereadora: Gabrielly Cristina Dugolin

Suplente: Felipe de Melo Martins

EMEB DANTE GAZZETA

Vereador: Hugo Nery de Oliveira

Suplente: Valentina Penachione Sarro

EMEB HALDREY MICHELLE BUENO

Vereadora: Micaelly Rodrigues de Luna

Suplente: Yasmim Laura Volpato de Oliveira

EMEB PROFESSORA AUGUSTINA A. PAIVA

Vereador: João Paulo de Souza Filho

Suplente: Heloísa Alves Costa

EMEB THERESINHA ANTÔNIA MALAGUETA MERENDA

Vereadora: Ísis dos Santos Beroco

Suplente: Thalys Nocheli da Silva

EMEB OSVALDO L. DA SILVA

Vereadora: Livia Pranuvi da Silva

Suplente: Marina de Paula Brasil

EMEB PAULO AZENHA

Vereadora: Rafaela Andrade da Silva

Suplente: Matheus Gomes Verdelio

EMEB SALIME ABDO

Vereadora: Valentina Padoveze do Nascimento

Suplente: Samuel Alves de Menezes

EMEB SIMÃO WELSH

Vereadora: Luiza Santos Vieira

Suplente: Pedro Yuri Borges de Oliveira