Bruno de Luca vai sumir das redes sociais

Bruno De Luca, ator e apresentador do Grupo Globo, anunciou

inesperadamente no final da tarde desta quarta-feira, 06 de dezembro, que vai ‘sumir’ por um período não determinado. Segundo ele, essa pausa em sua carreira será para se dedicar ainda mais a filha e organizar algumas outras situações de sua vida.

O anúncio de Bruno De Luca ocorreu por meio de um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram e, claro, diversos famosos vem se solidarizando com o artista, como por exemplo: Ana Maria Braga: “Conte SEMPRE COMIGO meu amigo seja feliz“, escreveu a rainha das manhãs na publicação do colega de emissora.

A atriz Carolina Dieckmann reagiu afirmando: “Amo você“, disse ela. Giovanna Lancellotti, por sua vez, usou emojis de coração. “Ela tá linda demais! Cuide de vc sim! Só não demora pra voltar, viu!“, comentou o jornalista do ‘A Tarde é Sua’, Alessandro Lo-Bianco. Rodrigo Mussi, também, reagiu com emojis de coração, assim como Di Ferrero. Leo Jaime escreveu: “Boa“, ainda usando emojis de palminhas.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Além de muitos famosos, internautas e seguidores do global, também se manifestaram nos comentários da publicação: “Vc é maravilhoso cara.. um dos que me inspiraram lá atrás desde os primeiros ‘Vai pra onde?’ Adorava.. conhecia o mundo através de vc brother. Obrigado! Continue viajando e nos mostrando tudo valeu?? Abraço de Lisboa!“, comentou uma.

Musa ganha grana com depilação

Com o sucesso das plataformas como OnlyFans e Privacy, sites para rentabilizar conteúdos íntimos, os pedidos ficam cada vez mais inusitados pelos assinantes.

A loiraça mineira Mari Reis, conhecida como Musa Fitness do OnlyFans, revelou que se sente surpreendida com esses pedidos, porém, ao mesmo tempo, consegue lucrar com os fetiches dos seus seguidores.

Segundo a modelo, um assinante requisitou um vídeo em que ela estivesse depilando suas partes íntimas. Inicialmente relutante, Mari viu o valor da oferta aumentar gradativamente até chegar a um ponto em que não pôde recusar.

“Em pouco tempo no OnlyFans, já surgiram pedidos para lá de inusitados. Um assinante pediu que eu vendesse um vídeo depilando minha parte íntima. Como não aceitei de cara, o valor foi aumentando até chegar a 10 mil reais. Tive que esperar uns dias até surgir uns pelinhos”, destacou. “Como eu sempre tenho o costume de me depilar. Tive que esperar uns dias até surgirem uns pelinhos”, revelou.

Mari Reis deixa claro que não está disposta a atender qualquer tipo de desejo. “Não faço nada presencial. Nem nada nojento ou que eu não me sinta à vontade para fazer”, concluiu.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP