Atendimento a vítimas de violência doméstica ganha dois novos veículos

A Guarda Municipal de Americana (GAMA) apresentou, na tarde desta quinta-feira (7), duas novas viaturas que irão atuar no atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica atendidas por medida protetiva no município. Os veículos Pulse, da Fiat, foram adquiridos pela Prefeitura de Americana por meio de licitação e irão se juntar à nova frota da corporação.

A aquisição foi feita com um repasse de R$ 200 mil do governo federal, por meio de emenda da deputada federal Carla Zambelli, intermediada pela liderança política americanense Sandra Mara Villanassi. A contrapartida do município foi de R$ 1,4 mil. Ainda foram investidos R$ 30.437,80 em recursos próprios para compra de equipamentos e a adesivagem das viaturas.

“Agradeço o empenho da doutora Sandra Mara e da deputada Carla Zambelli no atendimento de nossas demandas. Os novos veículos vão ajudar muito na proteção das mulheres vítimas de violência”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

O IDMAS (Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais) da GAMA acompanha atualmente cerca de 100 mulheres vítimas de violência doméstica que possuem medidas protetivas no município.

“Os novos veículos irão agilizar ainda mais o trabalho realizado pelo IDMAS no atendimento a essas ocorrências específicas. Com isso, essas mulheres estarão mais protegidas”, disse o comandante da Guarda Municipal, Marco Aurelio da Silva.

“Mais um convênio a ser comemorado. A Secretaria de Gestão de Convênios, em parceria com a Guarda Municipal, não mediu esforços para que os objetivos fossem atingidos e concretizados finalizando com a aquisição das duas viaturas entregues à população”, disse o secretário de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto. A pasta foi responsável pela tramitação documental para viabilizar o acesso aos recursos.