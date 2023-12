GAMA reúne crianças para edição 2023 do “Natal Solidário”

A Guarda Municipal de Americana (GAMA) realizou nesta quinta-feira (7) o tradicional “Natal Solidário”, que acontece todo final do ano e reúne crianças para uma manhã com muita recreação na sede da corporação.

Participaram 220 alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Darcy Ribeiro, além dos filhos dos patrulheiros, que puderam se divertir com a apresentação dos cães da Romu Canil, pintura de rosto, pula-pula, além de se deliciarem com pipoca, algodão doce, cachorro quente, sorvete e refrigerante.

O ponto alto da festa foi a chegada do Papai Noel, que distribuiu brinquedos para as crianças. “O Natal Solidário é uma grande festa para a criançada. Um momento de descontração e de aproximação com a comunidade”, afirmou o comandante da GAMA, Marco Aurelio da Silva.

A festa foi possível graças à colaboração das empresas Diverplas, Padaria Pão Nosso, Supermercado São Vicente, Tatu Shopping Frutas, Pula Pula Brinquedos, Top Collor Tintas, Pipoca OZ e Skibarra.