GCM de SBO faz ações na Represa Areia Branca para preservar recursos naturais

A Guarda Civil Municipal, por meio do Grupo de Proteção Ambiental (GPA), realiza periodicamente ações de fiscalização e conscientização na Represa Areia Branca, com foco na preservação dos recursos naturais e na promoção do uso sustentável do espaço.

As operações têm como objetivo principal proteger os recursos hídricos da região, assegurando a conservação da fauna, da flora e do equilíbrio do ecossistema aquático. Durante as atividades, as equipes do GPA abordam frequentadores e pescadores, oferecendo orientações e promovendo a conscientização ambiental, sempre com base nas normas que regem o uso responsável das áreas naturais.

A presença preventiva da Guarda Civil Municipal busca coibir práticas irregulares, como pesca predatória, descarte inadequado de resíduos e quaisquer outras ações que possam comprometer a integridade ambiental do local.

Mananciais de abastecimento

A Represa Areia Branca integra o sistema de mananciais que abastece o município, ao lado das represas São Luiz e de Cillo. Por sua relevância ecológica e função estratégica no abastecimento de água, é um dos pontos prioritários desse trabalho contínuo de proteção e fiscalização ambiental promovido pelo GPA.

