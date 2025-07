A UTI do Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia completa nesta sexta-feira, dia 5 de julho, o seu primeiro ano de funcionamento. Em apenas 12 meses, a estrutura já garantiu o atendimento de 237 pacientes, evitando transferências e oferecendo tratamento intensivo diretamente na cidade.

Antes da instalação da UTI, Nova Odessa não contava com esse tipo de atendimento hospitalar avançado, o que obrigava a transferência dos pacientes para municípios vizinhos — muitas vezes com demora e sem garantia imediata de vaga. Hoje, a realidade é outra: a cidade tem sua própria UTI em pleno funcionamento, equipada com tecnologia moderna e operada por profissionais capacitados.

Unidade

A unidade conta com cinco leitos, sendo quatro leitos gerais e um de isolamento, todos climatizados, com sistema de gases hospitalares individualizado, pressão negativa e respiradores de última geração. Os atendimentos são realizados por uma equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem, que atuam 24 horas por dia.

Além dos atendimentos diários, a presença da UTI também tornou possível a realização de procedimentos inéditos no hospital, como o primeiro implante de marcapasso definitivo da história da unidade, com suporte intensivo no pós-operatório e alta com sucesso.

A implantação da UTI em Nova Odessa reforça o compromisso da gestão municipal com a ampliação e modernização da rede pública de saúde. “Estamos garantindo atendimento humanizado, ágil e próximo da população. É mais um passo importante no cuidado com quem mais precisa.”, afirmou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.