A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) recebeu ofício da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos em resposta a um requerimento de sua autoria em que solicitou informações sobre os atendimentos realizados na Sala Lilás da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Americana e medidas de acolhimento e acompanhamento às vítimas de violência de gênero.

No ofício a secretaria destaca que, dentre as ações desenvolvidas, está o encaminhamento das vítimas para uma rede intersetorial de proteção que envolve saúde, habitação, educação, Defensoria Pública, Ministério Público e, quando necessário, acolhimento institucional pela Casa Abrigo e Casa de Passagem Feminina.

Ainda de acordo com a prefeitura, as mulheres vítimas de violência são acolhidas por equipe técnica composta por assistente social e psicóloga, que realizam escuta qualificada, avaliação de risco e elaboração de plano de acompanhamento individual, considerando as necessidades e especialidades de cada caso. Além disso, em casos de risco iminente, há articulação com as autoridades competentes para a aplicação de medidas protetivas de urgência e retirada do agressor do lar, quando cabível, e ainda encaminhamento para a Casa Abrigo, onde as mulheres são acolhidas com seus filhos.

“A proteção às mulheres vítimas de violência é crucial por uma série de razões que impactam diretamente a vida das mulheres e a sociedade como um todo. A principal importância da proteção é romper o ciclo de violência e garantir a segurança física e psicológica da mulher”, comentou Jacira.

