O DAE (Departamento de Água e Esgoto DAE) de Santa Bárbara d’Oeste promoveu, na quarta-feira (2), um encontro especial para oficializar o lançamento do selo comemorativo em alusão aos 40 anos da autarquia.

Realizado na sede administrativa, o evento contou com a presença do prefeito Rafael Piovezan, diretor-superintendente da autarquia durante 6 anos, do atual diretor do órgão, Laerson Andia Junior, e outros ex-superintendentes, como Jeferson Antonio Cerântola, Antonio Jarbas Fornazari Filho, Deusdedit de Jesus Guarda, Wilson Roberto Scarazzati, Hamilton Cavichiolli e Roberto Corlatti.

Com o tema “Água de Excelência”, o selo comemorativo celebra a trajetória do DAE desde sua criação, em 30 de dezembro de 1985, até os dias atuais. Entre os marcos destacados estão o tratamento de 100% do esgoto coletado no município, a modernização contínua do sistema de abastecimento, a significativa redução nas perdas de água e os altos índices de satisfação dos usuários, conforme dados da ARES-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí).

A expressão escolhida também enfatiza a qualidade da água distribuída à população, resultado da captação em mananciais próprios de elevada pureza — um diferencial de Santa Bárbara d’Oeste no contexto regional do saneamento.

“Vivemos um dia especial nesta quarta-feira, encontrando o atual e os ex-diretores do DAE para lançarmos o selo comemorativo dos 40 anos do Departamento de Água e Esgoto. Momento em que pudemos lembrar de toda a trajetória da autarquia e o quanto o trabalho desempenhado nestas quatro décadas contribuiu para o desenvolvimento de Santa Bárbara d’Oeste. Eu tive a grata satisfação de estar à frente do órgão por 6 anos, entregando, inclusive, as obras que proporcionaram à cidade o tratamento de 100% de esgoto.

O DAE é referência hoje em todo o País! Premiado, reconhecido e case de sucesso. Aliás, o cidadão barbarense tem grande orgulho desta história e, sobretudo, da água de excelência. Estamos avançando ainda mais, com grandes obras – entre elas a nova represa que está na reta final de construção. É segurança hídrica e qualidade de vida pra nossa gente. Meus parabéns a todos os servidores que passaram pelo DAE nestes 40 anos. Cada um foi fundamental nesta jornada”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

Durante o encontro, o atual diretor-superintendente apresentou o modelo de gestão em vigor, os investimentos realizados e as principais ações voltadas à ampliação e modernização da infraestrutura hídrica do município.

Fala presidente do DAE

“A história de sucesso do DAE foi construída por cada colaborador e gestor que, nestes 40 anos, atuou com dedicação, competência e espírito público. É um time aguerrido, comprometido com a missão de melhorar a qualidade de vida dos barbarenses por meio de serviços de saneamento básico de excelência. Agradeço a todos pela contribuição e pelos ensinamentos compartilhados”, afirmou Laerson Andia Junior.

