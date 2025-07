As duas principais lideranças de esquerda da região com mandato, as vereadoras Esther Moraes (PV-Santa Bárbara) e Juliana Soares (PT- Americana) decidiram esta semana sair em defesa das mudanças propostas pelo governo federal com relação às novas alíquotas do IOF.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Esther preferiu fazer um vídeo mais didático em uma espécie de tutorial para explicar em suas redes o que está em jogo com as mudanças propostas. Já Juliana reproduziu vídeo do governo explicando ‘com gatos’ as propostas.

Governo e oposição na disputa pela IOF

O governo Lula sofreu derrota no Congresso na semana passada e recorreu ao Supremo, mas o ministro Alexandre de Moraes decidiu ‘zerar’ a disputa e colocar tudo na estaca zero.

Voltando às lideranças

Tanto Esther quanto Juliana estão cotadas para serem candidatas a deputada estadual no ano que vem. Elas melhoraram muito a votação de 2020 para 2024 e se tornaram esperanças das lideranças estaduais de seus partidos. Caso sejam confirmadas, terão que buscar a política da boa vizinhança e encarar os adversários em sua maioria bolsonaristas.

Leia + sobre política regional