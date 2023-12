Prefeitura de Sumaré recebe novos profissionais do “Mais Médicos”

A Prefeitura de Sumaré recebeu nesta semana nove médicos por meio do programa “Mais Médicos” do Governo Federal, que vão atuar na Rede Pública Municipal de Saúde, ampliando o número de profissionais na cidade e o atendimento à população.

Com os novos profissionais, Sumaré conta com 24 médicos pelo programa. Os novos médicos vão atuar na USF CIS Nova Veneza, USF Vasconcelos, USF Maria Antonia, USF Veccon, USF Lucélia, USF Bordon, USF Matão, USF Denadai e Módulo Soma.

Os médicos deram início a uma fase de adaptação e integração, na qual conhecerão os demais trabalhos realizados na Secretaria de Saúde e reforçar os protocolos de atendimento do município.

“A vinda desses profissionais para o município fortalece a Atenção Primária, pois garante profissionais perenes. Entendemos, que para garantir qualidade na assistência, necessitamos de profissionais que estejam inseridos nos serviços, e que conheçam sua área de abrangência e sua população. O contrato de trabalho desses profissionais é de no mínimo quatro anos, o que garante a vinculação dos mesmos com a comunidade, permitindo que reconheçam os pontos fortes do território, e ajudem a corrigir as vulnerabilidades”, explicou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

“Saúde sempre foi prioridade em Sumaré! Uma Atenção Primária fortalecida é garantia de qualidade nos cuidados à população. Solicitamos e fomos contemplados pelo Ministério da Saúde, para o ano de 2024, com novos profissionais médicos, pelo Programa Novo Mais Médicos, reforçando o nosso quadro profissional, para que possamos garantir, cada vez mais, uma assistência em saúde respeitosa e de qualidade”, disse o prefeito Luiz Dalben.

O Programa Mais Médicos teve início em 2013 e já concedeu vagas para mais de 13 mil médicos em todo o Brasil, permitindo a chegada destes profissionais até os municípios mais afastados dos grandes centros. Sumaré aderiu ao programa desde o seu início e contou com a participação de diversos profissionais capacitados em atuar no Programa Saúde da Família.